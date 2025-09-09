Projekt Europa w Lublinie: warsztaty, spotkania i europejska edukacja

Uczestnicy dowiedzą się na przykład tego, w jaki sposób podejmowane są decyzje w Unii Europejskiej i jak Unia zapewnia państwom członkowskim bezpieczeństwo.

– Chcemy, aby młodzi ludzie mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy o Europie, o wartościach, które są fundamentem Unii, a także o wyzwaniach, jakie stoją przed nami wszystkimi. Projekt łączy edukację, dialog i działanie, dając uczestnikom realne narzędzia do krytycznego myślenia i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Warto podkreślić, że do naszej inicjatywy dołączył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenie Demagog, co podkreśla jak ważna i istotna jest tematyka „Projektu Europa” – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. Kultury Sportu i Partycypacji.

„Projekt Europa” obejmuje m.in. realizację 6 warsztatów edukacyjnych dla młodzieży, 2 spotkań dotyczących dezinformacji i fact-checkingu, opracowanie scenariuszy lekcji i kart dydaktycznych wspierających edukację europejską, cykl podcastów o Unii Europejskiej czy kafejkę partycypacyjną stanowiąca przestrzeń rozmów o Europie i demokracji lokalnej.

Ważnym elementem projektu ma być cykl debat oksfordzkich organizowanych we współpracy z Kołem Naukowym Debat Oksfordzkich UMCS.

W ramach „Projektu Europa” ma powstać także kafejka partycypacyjna w Urban Lab Lublin, w której będą odbywały się różnorodne spotkania i warsztaty na tematy bieżące w polityce europejskiej. Organizatorzy zapraszają koła naukowe, uczelnie i organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami europejskimi do współtworzenia przestrzeni kafejki partycypacyjnej (kontakt: urbanlab@lublin.eu do końca września).

