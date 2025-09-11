Prokuratura bada sprawę dronów znalezionych na Lubelszczyźnie. Co wiadomo na ten moment?

W sześciu przypadkach czynności zostały już zakończone, w trzech – w Krzywowierzbie-Kolonii, Wyhalewie i Wyrykach-Woli – prace wciąż trwają. Zgodnie z zapowiedzią rzeczniczki prokuratury mają one zakończyć się najpóźniej jutro.

Decyzją Prokuratora Regionalnego wszystkie zdarzenia zostały objęte jednym postępowaniem, które zostanie wszczęte po zakończeniu czynności wstępnych. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku czynu polegającego na stworzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach poprzez działanie w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych.

Do ujawnień doszło w różnych częściach Lubelszczyzny.

W Cześnikach (pow. zamojski) odnaleziono co najmniej 32 elementy drona typu Gerbera.

W Czosnówce (pow. bialski) zabezpieczono kompletny dron tego samego typu, ale bez silnika.

W Krzywowierzbie-Kolonii i Wyhalewie (pow. parczewski) znaleziono styropianowe fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego.

W Wyrykach-Woli (pow. włodawski) niezidentyfikowany dron uderzył w dom mieszkalny, uszkadzając budynek – nikt nie ucierpiał.

W Wohyniu (pow. radzyński) zabezpieczono kolejnego styropianowego drona.

W Wielkim Łanie (pow. włodawski) ujawniono cały dron typu Gerbera.

Trwają także czynności w Kolonii Zabłocie (pow. bialski), gdzie znaleziono kolejny obiekt. Wszystkie miejsca zostały zabezpieczone i poddane ocenie pirotechnicznej.

Jak podkreślają prokuratorzy, w żadnym z ujawnionych dronów nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Oględziny prowadzone są przy wsparciu Żandarmerii Wojskowej, Policji, pirotechników, Straży Pożarnej oraz innych służb.

Sprawą zajmuje się 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, przy współpracy zespołów z Lublina i Zamościa.