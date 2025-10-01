Do Lublina przyjadą filmowcy. Będą spore utrudnienia

W październiku mieszkańcy Lublina muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Starego Miasta. Wszystko przez przyjazd ekipy filmowej, która będzie kręcić serial „Lalka”.
O planowanych zdjęciach do produkcji Netflixa pisaliśmy już miesiąc temu. Teraz (1 października) poznaliśmy szczegółowe informacje na temat spodziewanych niedogodności.
Plac Rybny / ul. Rybna / ul. Noworybna / ul. Olejna / ul. Ku Farze
• 3-19 października – zakaz parkowania przy ul. Rybnej oraz całkowite zamknięcie odcinka ul. Rybnej wzdłuż Placu Rybnego
• 13-17 października – zakaz parkowania przy ul. Olejnej
• 14-17 października – zamknięcie ul. Noworybnej, ul. Rybnej, ruch skierowany w ul. Olejną (sterowany wahadłowo)
• 15-16 października – zamknięcie ul. Olejnej, ruch skierowany w ul. Rybną (sterowany wahadłowo)
Zamknięcia ul. Rybnej oraz ul. Olejnej we wskazanych dniach będą wprowadzane naprzemiennie w zależności od miejsca wykonywania zdjęć filmowych.
ul. Jezuicka / ul. Gruella / ul. Dominikańska / ul. Rynek
• 14-16 października – zakaz parkowania przy ul. Jezuickiej
• 15-16 października – zamknięcie ul. Jezuickiej i ul. Gruella
• 14-17 października – wygrodzenie wokół Trybunału
Plac Zamkowy / ul. Kowalska
• 14-17 października – wygrodzenie środka Placu Zamkowego
• 03-19 października – wygrodzenie 20 miejsc postojowych na Placu Zamkowym
• 13-17 października – wygrodzenie miejsc postojowych na ul. Kowalskiej
W rolach głównych netflixowej „Lalki” zobaczymy Tomasza Schuchardta (Wokulski), Sandrę Drzymalską (Łęcka) czy Magdalenę Cielecką (Wąsowska).