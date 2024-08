Re:Tradycja. Festiwal dla miłośników sztuki ludowej

Na uliczkach Starego Miasta od rana do wieczora swoje wyroby prezentuje blisko 120 twórców ludowych i rękodzielników z Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Jarmark to nie tylko wydarzenie kupieckie, ale także miejsce spotkań różnych kultur i tradycji.

- Interesuje się haftem i koronką, próbuje swoich sił na wielu warsztatach. Przy każdym ruchu igły i nitki powstaje małe dzieło sztuki. To fascynujące. Technik jest wiele, mój ulubiony haft to krzyżykowy, nie jest trudny, ale powiedziałabym, że czasochłonny - mówiła pani Teresa Pietrzak, uczestniczka wydarzenia.

Małgorzata Lisowska przyjechała do Lublina aż z Gdańska. Wraz z rodziną zwiedzała zabytki naszego pięknego miasta.

- Wspaniałe wydarzenie, prace na straganach wyglądają pięknie. Kupiliśmy już figurkę aniołka, ozdoby choinkowe ze słomy, lubelski miód i szukam jeszcze obrusu na świąteczny stół. Wybór nie jest łatwy - komentowała wydarzenie kobieta. I dodała: Widziałam w programie potańcówkę, wybieramy się na nią wieczorem. Lublin jest piękny, a festiwal jest najlepszą jego wizytówka, na pewno przyjedziemy za rok.

Znakiem rozpoznawczym lubelskiego jarmarku jest blaszana kura, przemieszczająca się między stoiskami rozstawionymi na terenie Starego Miasta. Kurak wzbudza duże zainteresowanie wśród przechodniów, turyści z chęcią robią sobie przy nim zdjęcie.

Pająki, ozdoby choinkowe, wycinanki, pisanki, kwiaty z bibuły, świece, wyrobu z wikliny, słomy i liścia kukurydzy to tylko niektóre z produktów Re:tradycji.

Odwiedzający stragany mają możliwość spotkania z muzykami, rzemieślnikami i animatorami, którzy z miłością i pasją podchodzą do twórczego kontynuowania tradycji.

Pasją pani Małgorzaty Barnat jest hafciarstwo i koronkarstwo, pasje przejęła od swojej mamy i połączyła ją z techniki haftu kujawskiego, którego uczyła się od swojej mistrzyni p. Marii Patyk, uznanej twórczyni z Inowrocławia. Oprócz haftu, pani Małgorzata zajmuje się także wykonywaniem pisanek tzw. techniką nakładaną, tworzy również kwiaty z krepy.

Państwo Małgorzata i Krzysztof Boksa twórczością zajmują się od ok. 40 lat. Tworzą rzeźby inspirowane sztuką ludową przy użyciu gliny szamotowej i wykorzystując metodę lepienia z wałeczków. W swoich pracach łączą też ceramikę z drewnem. Na ich stoisku znajdziemy m.in. anioły, ptaki, koniki czy kapliczki i reliefy z postaciami świętymi.

Re:tradycja to nie tylko rękodzieło i targi sztuki ludowej. To również wystawy i instalacje artystyczne m.in. tradycyjny pająk w Bramie Krakowskiej, warsztaty śpiewacze, gry na instrumentach i rzemieślnicze. Dla tych, co kochają ludową muzykę, organizatorzy przygotowali koncerty oraz potańcówki, a także pokazy kinowe, spektakle oraz podwórko gier i zabaw tradycyjnych.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe są bezpłatne, a szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej festiwalu. Festiwal Re:tradycja zakończy się w niedzielę 25.08.

Program na sobotę i niedzielę:

sobota, 24.08

Cały dzień | Instalacja | Pająk | Ewelina Kruszyńska

Cały dzień | Wystawa | Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki

9:00 - 18:00 | Wystawa | Między światami – rzeźbiarskie narracje Bogumiły Leśniak | Wydarzenie towarzyszące

10:00 - 18:00 | Jarmark Jagielloński | Dyżury z PJM

11:00 - 18:00 | Atelier Fotograficzne | ZAPISY

11:00 - 18:30 | Podwórko Re:tradycji

11:00 - 19:00 | Wystawa | Taśmoteka ludowa Pracowni Etnolingwistycznej im. Jerzego Bartmińskiego

11:00 - 12:30 | Rodzinne warsztaty tradycyjnych zabaw i tańców śląskich z Kapelą Fedaków | ZAPISY

11:00 - 13:00 | Warsztaty wyplatania koszyka z rogożyny z Marianną Poduch | ZAPISY

11:00 - 12:30 | Warsztaty wycinanki opoczyńskiej z Zofią Pacan | ZAPISY

11:00 - 13:00 | Warsztaty śpiewu oksytańskiego z zespołem Barrut (FRA) | ZAPISY

11:00 - 18:30 | Strefa Sponsora | Herbapol - Lublin S.A.

13:30 - 14:30 | Spotkanie | Jaś koniki poił, Kasia wodę brała – o czym naprawdę są pieśni ludowe?

14:00 - 18:00 | Warsztaty tkactwa przestrzennego z Małgorzatą Polańską-Kubiak | ZAPISY

14:00 - 15:30 | Warsztaty tworzenia papierowego kucyka z Zofią Sompolińską | ZAPISY

14:00 - 17:00 | Warsztaty tworzenia małych kierców kurpiowskich z Grażyną Dziekońską | ZAPISY

15:00 - 17:00 | Warsztaty tańca z Gustawem Juzalą i kapelą Chłopcy z Nowoszyszek | ZAPISY

15:00 - 17:00 | Warsztaty śpiewu tradycyjnego z Aliną Myszak | ZAPISY

15:00 - 16:30 | Warsztaty tworzenia piaskowych wycinanek z Edytą Cieślik-Moczek | ZAPISY

15:00 - 16:00 | Warsztaty gry w bierki lubartowskie ZAPISY

16:30 - 17:30 | Warsztaty gry w bierki lubartowskie | ZAPISY

17:00 - 18:00 | Warsztaty malowania drewnianych ptaszków z Bogumiłą Leśniak | ZAPISY

17:00 - 17:45 | Muzyczne spotkanie z kowalem i kuźnią | Piotr Dorosz | ZAPISY

17:30 - 19:00 | Spotkanie | Szlakiem reemigrantów | Joanna Skowrońska | Letnia Szkoła Tradycji

18:00 - 19:00 | Spektakl | Matecznik - Teatr Łątek | PJM

19:30 - 22:00 | Koncerty | Katarina Barruk (SÁ/NOR/SWE); Barrut (FRA)

22:00 - 1:00 | Potańcówka | Kapela Józefa Wyrwińskiego, Chłopcy z Nowoszyszek, HrayBery/ГрайБери



niedziela, 25.08

Cały dzień | Instalacja | Pająk | Ewelina Kruszyńska

Cały dzień | Wystawa | Sąsiedzi. Od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha z Oleszki

9:00 - 18:00 | Wystawa | Między światami – rzeźbiarskie narracje Bogumiły Leśniak | Wydarzenie towarzyszące

10:00 - 18:00 | Jarmark Jagielloński | Dyżury z PJM

11:00 - 18:00 | Atelier Fotograficzne | ZAPISY

11:00 - 18:30 | Podwórko Re:tradycji - tradycyjne gry i zabawy

11:00 - 19:00 | Wystawa | Taśmoteka ludowa Pracowni Etnolingwistycznej im. Jerzego Bartmińskiego

11:00 - 12:30 | Warsztaty tworzenia światów z opłatka z Michałem Kowalikiem | ZAPISY

11:00 - 12:30 | Warsztaty malowania glinianych ptaszków z Grzegorzem Romańczykiem | ZAPISY

11:00 - 12:30 | Warsztaty tworzenia słomianych spinek do włosów z Anną Deynegą | ZAPISY

11:00 - 11:45 | Muzyczny dzień wiejskiego pastuszka | Piotr Dorosz | ZAPISY

11:00 - 18:30 | Strefa Sponsora | Herbapol - Lublin S.A.

12:00 - 13:00 | Co mówi obraz - spotkania wokół sztuki | Spotkanie ze Stanisławą Mąką | Wydarzenie towarzyszące

13:00 - 15:00 | Warsztaty wyplatania słomianego serduszka z Janiną Wadowską | ZAPISY

13:00 - 15:00 | Warsztaty haftu szamotulskiego z Pauliną Młynarczak | ZAPISY

14:00 - 15:00 | Koncert | Drëszë (POL)

14:00 - 15:00 | Spotkanie | O pieśniach nowiniarskich słów kilka | Piotr Wawrzkiewicz | Letnia Szkoła Tradycji

15:00 - 16:00 | Warsztaty gry w bierki lubartowskie | ZAPISY

15:30 - 17:30 | Warsztaty śpiewu tradycyjnego z Mirosławem Kolasą | ZAPISY

16:00 - 17:00 | Spektakl | Pieśń Rzeki - Teatr Łątek | PJM

16:00 - 19:00 | Warsztaty pieśni aktualizowanych z Piotrem Wawrzkiewiczem | Letnia Szkoła Tradycji | ZAPISY

16:00 - 17:30 | Rodzinne warsztaty muzyczne z Martą i Krzysztofem Butrynami | Za góreczką siedział zając | ZAPISY

16:30 - 17:30 | Warsztaty gry w bierki lubartowskie | ZAPISY

19:30 - 22:00 | Koncerty | Duo Ruut (EST); Duality (POL)