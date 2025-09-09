Salmonella w ziołowej herbatce z Lublina. Lepiej jej nie pić

Ostrzeżenie dotyczy jednej, konkretnej partii herbaty z morwy białej. Chodzi o tę z serii Zielnik Polski w opakowaniach liczących 20 saszetek. W jednej z pięciu partii przebadanego produktu o numerze L 0185 z datą minimalnej trwałości: 05.2027. W jednej z pięciu przebadanych próbek wykryto w niej bowiem obecność bakterii Salmonella.

Producentem tego suplementu diety jest Herbapol - Lublin S.A., ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin.

Jak informuje w komunikacie z poniedziałku GIS, organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Wydano też zalecenia dla konsumentów. Eksperci podkreślają, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, natomiast w przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu herbaty, należy skontaktować się z lekarzem.