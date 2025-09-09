Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Salmonella w ziołowej herbatce z Lublina. Lepiej jej nie pić

Oprac. ak
(fot. zdjęcie ilustracyjne/pixabay.com)

Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed spożywaniem ziołowej herbatki wyprodukowanej w lubelskim Herbapolu. "Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - podano w komunikacie.

Główny Inspektorat Sanitarny

Ostrzeżenie dotyczy jednej, konkretnej partii herbaty z morwy białej. Chodzi o tę z serii Zielnik Polski w opakowaniach liczących 20 saszetek. W jednej z pięciu partii przebadanego produktu o numerze L 0185 z datą minimalnej trwałości: 05.2027. W jednej z pięciu przebadanych próbek wykryto w niej bowiem obecność bakterii Salmonella.

Producentem tego suplementu diety jest Herbapol - Lublin S.A., ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin.

Jak informuje w komunikacie z poniedziałku GIS, organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Wydano też zalecenia dla konsumentów. Eksperci podkreślają, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, natomiast w przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu herbaty, należy skontaktować się z lekarzem. 

Czytaj więcej o:
Herbapol Główny Inspektorat Sanitarny wycofany produkt herbata ziołowa ostrzeżenie GIS

Fizjoterapeuci na wyciągnięcie ręki. Bezpłatne porady i warsztaty w USK nr 4
10 września 2025, 10:00
galeria

Fizjoterapeuci na wyciągnięcie ręki. Bezpłatne porady i warsztaty w USK nr 4

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie organizuje jutro Dzień Fizjoterapeuty. A to oznacza korzyści dla pacjentów i i ich rodzin. W programie bezpłatne porady i warsztaty.
Ulica Wazowskiego w Zamościu
Zamość

Doczekają się asfaltu. Są pieniądze na ulicę Wazowskiego

Droga jest, ale ulicą trudno ją nazwać, bo na Michała Wazowskiego asfaltu brak. Za jakiś czas mieszkańcy znajdujących się tutaj domów będą mogli jeździć do siebie w lepszych warunkach. Są pieniądze na budowę ulicy Michała Wazowskiego na zamojskim osiedlu Karolówka.
Salmonella w ziołowej herbatce z Lublina. Lepiej jej nie pić
galeria

Salmonella w ziołowej herbatce z Lublina. Lepiej jej nie pić

Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed spożywaniem ziołowej herbatki wyprodukowanej w lubelskim Herbapolu. "Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - podano w komunikacie.
Minister obrony narodowej - Władysław Kosiniak-Kamysz

Szef MON o dronach: Jeśli to zasadne, powinny być zestrzeliwane

Jeśli to zasadne, drony zza wschodniej granicy powinny być zestrzeliwane - uważa wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił zarazem, że decyzje w takich sprawach są w gestii Dowódcy Operacyjnego RSZ a przy ich podejmowaniu trzeba brać pod uwagę skutki dla ludności cywilnej.
Do wypadku doszło podczas wywozu nieczystości

Ciągnik z beczką przejechał po człowieku. 57-latek w szpitalu

57-letni mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak przejechał po nim ciągnik z beczką. DO wypadku doszło podczas wywozu nieczystości.
Incydent z dronem przy białoruskiej granicy. Nowe informacje z prokuratury

Incydent z dronem przy białoruskiej granicy. Nowe informacje z prokuratury

Dron, który spadł w rejonie przejścia granicznego z Białorusią pod Terespolem (Lubelskie) nie był dronem bojowym - poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka. Na częściach drona są napisy cyrylicą.
Szczakiele 2025. Ruszyło głosowanie na najlepszych zawodników PGE Ekstraligi

Szczakiele 2025. Ruszyło głosowanie na najlepszych zawodników PGE Ekstraligi

Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia w tym sezonie PGE Ekstraligi. O złoty medal po raz piąty z rzędu powalczą żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin. Ich rywalem będzie tym razem Pres Grupa Deweloperska Toruń. Na to kto zostanie mistrzem przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Już teraz ruszyło za to głosowanie w ramach tegorocznych Szczakieli, czyli nagród dla najlepszych zawodników w 2025 roku.
Świdnik gospodarzem wojewódzkich dożynek. Gwiazdy i tradycja spotkają się w niedzielę
NASZ PATRONAT
14 września 2025, 10:00

Świdnik gospodarzem wojewódzkich dożynek. Gwiazdy i tradycja spotkają się w niedzielę

Święto plonów to od wieków czas dziękczynienia, radości i wspólnej zabawy. W tym roku wojewódzkie dożynki odbędą się w niedzielę, 14 września na lotnisku przy ul. Sportowej w Świdniku. To właśnie tam rolnicy z całego regionu podziękują za zbiory, a mieszkańcy będą mogli poczuć klimat dawnych obrzędów i wziąć udział festynie.
Friends – The Musical Parody w Lublinie! Kultowy serial w musicalowej odsłonie
19 września 2025, 0:00

Friends – The Musical Parody w Lublinie! Kultowy serial w musicalowej odsłonie

19 września 2025 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie publiczność będzie mogła zobaczyć musicalową parodię kultowego serialu „Przyjaciele”. Spektakl odbędzie się w dwóch odsłonach, o godzinie 17:00 i 20:00.
Do sprawy zatrzymano 9 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej

Zatrzymani za organizowanie piramidy finansowej. Działali także w Lubelskiem

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymały dziewięć osób podejrzanych o zorganizowanie piramidy finansowej. Służby zabezpieczyły mienie ruchome o wartości blisko 1,5 mln zł - poinformowała we wtorek KAS.
Eurobasket: Polacy grają dzisiaj o półfinał z Turcją. Gdzie oglądać?

Eurobasket: Polacy grają dzisiaj o półfinał z Turcją. Gdzie oglądać?

Czas na ćwierćfinał mistrzostw Europy koszykarzy. Dzisiaj o godz. 16 reprezentacja Polski zmierzy się z Turcją. Transmisja w TVP 2, TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl.
Miejska karta ze zniżkami. Czy będzie kolejna?

Miejska karta ze zniżkami. Czy będzie kolejna?

Jest szansa na wdrożenie Karty Bialczanina. Z taką propozycją do władz miasta wystąpił na początku czerwca mieszkaniec Białej Podlaskiej.

Diecezjalne dożynki 2024 w Krasnobrodzie
14 września 2025, 10:30

Diecezjalne dożynki w sanktuarium. Rolnicy pomodlą się i podziękują za plony

Rolnicy nie tylko z jednej gminy, ale całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej spotkają się w drugą niedzielę tego miesiąca (14 września) na diecezjalno-gminnych dożynkach. Tradycyjnie odbędą się one w Krasnobrodzie.
Alert IMiGW dla lubelskiego. Burze niemal w całym województwie

Alert IMiGW dla lubelskiego. Burze niemal w całym województwie

Niebezpiecznie może być dzisiaj w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o burzach. Alert dotyczy niemal całego województwa.
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski (Świdniczanka): Daję słowo, że w każdym meczu będziemy walczyć

Rozmowa z Łukaszem Jankowskim, trenerem Świdniczanki Świdnik

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Komunikaty