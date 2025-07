To efekt zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego sprzed kilku lat. Teren będzie ogólnodostępny, ale ma też służyć uczniom Zespołu Szkół przy ul. Berylowej.

– Rozwój tej części miasta i tej dzielnicy dzieje się w postępie można powiedzieć geometrycznym i to powoduje, że tego typu obiekty na dzielnicy być powinny– zaznaczył wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara. – Jest to młoda dzielnica, jest tutaj dużo dzieci i chcemy zadbać o to, żeby te dzieci i młodzież miała gdzie spędzać czas wolny, rozwijać się sportowo, prowadzić jakąś rywalizację, ale też i wypoczywać w sposób bezpieczny.