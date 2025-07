Stanica Wodna Hufca ZHP Lublin potrzebuje pomocy. Harcerze sami nie dadzą rady

Hufiec Lublin od lat jest jednostką terenową ZHP na terenie miasta Lublin, powiatów lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i kraśnickiego oraz gminy Fajsławice. To miejsce, które jeszcze niedawno tętniło życiem i zbierało około 30 gromad i drużyn, a to jest 700 osób. Swoją działalnością łączy między sobą pracę blisko 100 wolontariuszy - instruktorów ZHP. Poświęcają każdą wolną chwilę, by działać na rzecz dzieci i młodzieży.

Niestety, zły stan techniczny obiektu oraz ostatnie załamania pogody postawiły przyszłość Stanicy pod znakiem zapytania. Potrzebują remontu. W wyniku różnorodnych przyczyn takich jak, intensywne opady, rozwinięcia grzyba, awarii hydraulika, która zalała pomieszczenie. Mają teraz warunki uniemożliwiające do prowadzenia zajęć. Zauważyli duże zacieki na suficie, zniszczone drzwi, wykładziny, meble.

W swoich planach chcą zrobić gruntowny remont, który zmieni ich stan pomieszczenia w gwałtowny sposób, żeby jemu dać nowe życie:

Osuszanie i odgrzybianie wszystkich pomieszczeń

Wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej

Naprawa lub wymiana dachu

Nowa stolarka okienna i drzwiowa

Montaż wentylacji

Ocieplenie budynku

Zerwanie obecnej kostki brukowej i wykonanie opaski wokół budynku

Nowa elewacja + mural harcerski

Położenie płytek w aneksie kuchennym

Wymiana kabiny prysznicowej

Wykończenie łazienki – nowe płytki, wyposażenie

Malowanie wszystkich wnętrz

Nowy wystrój – wykładzina, meble, przestrzeń do zbiórek

Potrzebują około 40 tys. zł, aby zrealizować to, co zostało zaplanowane powyżej. To duże wyzwanie dla Hufca, który część środków stara się pozyskać ze własnego budżetu i od lokalnych firm.

Pamiętajcie, to inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży, którzy właśnie tutaj uczą się odwagi, szacunku i zaangażowania. Każda złotówka ma znaczenie. Zbiórka dostępna na stronie internetowej portalu zrzutka.pl Każda osoba, która pomoże zabrać pieniądze i przybliży ich cel do zrealizowania jest zapraszana na dzień otwarty na Stanicy po zakończeniu remontu.