Dwa pasy ruchu w każdą stronę, długi, prosty odcinek tuż przed granicą miasta. To miejsce znane jest mieszkańcom lubelskiej Ponikwody jako jedno z najbardziej niebezpiecznych. Mowa oczywiście o alei Spółdzielczości Pracy.

– Najwięcej chyba tutaj mówi mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Mieszkam na tym osiedlu chwilę i ani razu nie widziałam tutaj policji, a w nocy czasami to co się tutaj dzieje przechodzi ludzkie pojęcie – pisze do naszej redakcji mieszkanka niedalekiego osiedla.