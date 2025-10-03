Tam gdzie legenda i kryminał spotykają się z technologią. Avatary Miasta zapraszają na wciągającą przygodę

– Każda nowa atrakcja, która poszerza ofertę turystyczną, jest w Lublinie potrzebna. Ta ma tę zaletę, że jest wewnątrz, więc działa niezależnie od pogody. Zawsze możemy tu przyjść, zobaczyć, co się kryje w murach i poznać historię miasta – podkreślał podczas otwarcia Marcin Kęćko, dyrektor biura rozwoju turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Legendy i kryminały w interaktywnej formie

Na gości czeka podróż przez osiem sal multimedialnych – od czasów Słowian po słynne relikwie Dominikanów. Można tu nie tylko posłuchać opowieści, ale też spróbować swoich sił w budowaniu własnego miasta, projektowaniu kamienicy, a nawet w muzycznych eksperymentach.

– Na pierwszym piętrze mamy wystawę zwiedzaną z animatorem, na drugim – przestrzeń swobodnej zabawy i odkrywania historii – wyjaśniał menedżer projektu. Całość zajmuje około dwóch godzin, choć – jak przyznają organizatorzy – niektórzy goście zostają dłużej.

Kamienica Kryminałów z kolei wciąga w świat dawnych zagadek i śledztw. Zwiedzający wcielają się w rolę detektywów, rozwiązując tajemnicze sprawy i odkrywając nieznane oblicza dawnego Lublina.

Od escape roomu po Mindball

Nowa atrakcja to nie tylko muzeum, ale i centrum rozrywki. W programie znalazły się escape roomy stylizowane na komisariaty policyjne z różnych epok, spektakle teatralne, pokazy sztuk cyrkowych, koncerty i zabawy dla najmłodszych. Hitem ma być gra Mindball, w której uczestnicy sterują piłką… za pomocą fal mózgowych.

Dodatkowo przygotowano specjalną aplikację mobilną, dzięki której spacer po Starym Mieście zmienia się w grę miejską – z bohaterami legend i kryminalnych historii w rolach głównych.

Atrakcja dla turystów i szkół

Awatary Miasta otwarte są dla turystów indywidualnych w weekendy, ale z oferty korzystać mogą także grupy zorganizowane – szczególnie szkoły. – Jesteśmy w stanie przygotować całodzienny program, z posiłkiem i animacjami – zapewniają organizatorzy.

Kamienica Legend mieści się przy ul. Dominikańskiej 7, a Kamienica Kryminałów przy ul. Rybnej 13.

– Lublin od lat przyciąga turystów, ale brakowało takich atrakcji, które działają niezależnie od pogody i angażują gości w aktywny sposób. Avatary Miasta mają szansę stać się obowiązkowym punktem zwiedzania – dodają twórcy projektu.