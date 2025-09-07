Tragiczny wypadek w Lublinie. Autokar staranował ogrodzenie. Kierowca nie żyje

Do groźnego wypadku doszło w sobotę wieczorem w Lublinie. Na skrzyżowaniu ulic Zana i Wileńskiej autokar staranował ogrodzenie targowiska. Kierowca po przewiezieniu do szpitala zmarł.
Informację o zdarzeniu jeszcze wczoraj w nocy przekazało Radio Lublin. Z relacji wynika, że autobus zjechał z jezdni, staranował znaki drogowe, przejechał przez środek ronda na skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Monte Cassino z Zana i Wileńską, a zatrzymał się dopiero na ogrodzeniu targowiska.
Wstępne ustalenia wskazywały, że stało się tak, bo kierujący autokarem mężczyzna zasłabł. Był reanimowany już na miejscu wypadku, a później przetransportowany do szpitala. Jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia. Zmarł nocą.