Lublin. Znika duży sklep LSS Społem. Zza szyb straszy widok pustych lad

Do niedawna w Lublinie były 24 sklepy LSS. Dziś jest tylko 19. Ostatnio zlikwidowano dwa sklepy przemysłowe przy ul. Godebskiego i przy placu Wolności.

1 lutego klientów przestał przyjmować sklep spożywczy przy ul. Kleeberga. W tym tygodniu rozpocznie się wywożenie regałów.

– Ten sklep był tu od zawsze. I ja w nim byłam codziennie – mówi starsza mieszkanka bloku przy Kleeberga. – To było najlepsze miejsce na zakupy, bo do wyboru jest inny sklep po drugiej stronie dwupasmówki. Jest Lidl i Carrefour, ale to przy rondzie. Dla młodych blisko, ale dla mnie to kawał drogi. Dalej Biedronka. Niby wszystko jest, ale dla mnie i dla wielu sąsiadów to kawał drogi. Równie dobrze można wymagać, żebyśmy do Leclerca chodzili. Nawet jak się podjedzie, to to za daleko.