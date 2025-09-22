Tunel czy kładka? Nowe pomysły na dawny dworzec PKS w Lublinie

Przez pięć dni młodzi architekci pracowali w ramach programu BIP Erasmus+ pod hasłem „Rewitalizacja terenu dawnego dworca PKS w Lublinie z naciskiem na zrównoważony rozwój urbanistyczny i nowe funkcje użytkowe”.

– Jednogłośnie ocenili, że przestrzeń starego dworca powinna zostać jak najszybciej zrewitalizowana, bo ma ogromny potencjał. Tymczasem dziś wrażenia nie są pozytywne – to obszar zdegradowany i kontrastujący z pięknym widokiem na Stare Miasto – mówi mgr inż. arch. Małgorzata Kozak z Katedry Architektury Współczesnej Politechniki Lubelskiej.

Zostawić czy wyburzyć?

Najwięcej emocji wzbudził sam budynek dworca: – Podzieliło ich to, czy powinien on zostać zachowany. Wszystkim spodobał się jednak dach, dlatego pojawiły się sugestie, by dworzec zostawić, ale nadać mu nowe funkcje – dodaje Kozak.

W efekcie powstały cztery różne projekty. W każdym z nich dawny dworzec został powiązany z częścią Starego Miasta.

Mosty, tunel i Czechówka

Studenci uznali, że największą barierą jest dwupasmówka. Trzy grupy zaprojektowały nad nią mosty piesze, jedna zaproponowała całkowite ukrycie drogi w tunelu. Pojawił się też pomysł odsłonięcia rzeki Czechówki, co stworzyłoby zupełnie nową, atrakcyjną przestrzeń publiczną.

– To bardzo odważne projekty, ale takich właśnie oczekiwaliśmy – komentują naukowcy.

Erasmus po lubelsku

Program BIP Erasmus+ to tygodniowe pobyty w uczelniach partnerskich połączone z elementami pracy online.