Święto Wojska Polskiego w Lublinie: Uwaga, idzie brygada

Obchody Święta Wojska Polskiego w Lublinie rozpoczną się uroczystą mszą świętą w kościele Garnizonowym w Lublinie, przy al. Racławickich. Tuż po niej, odbędzie się uroczyty przemarsz kompanii honorowych, orkiestry, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości na plac Litewski.

W związku z tym, lubelski Ratusz informuje, że w godzinach 11:15-11:30 wystąpią utrudnienia w ruchu. Uczestnicy przejdą ulicami al. Racławickie, Krakowskie Przedmieście.

- Na czas niezbędny do przejścia uczestników uroczystości możliwe jest również wstrzymanie ruchu drogowego na trasie przemarszu. Przewidywana liczba uczestników to około 500 osób - informuje Justyna Góźdź, rzeczniczka prezydenta Lublina.

Tego dnia inaczej będzie funkcjonować także komunikacja miejska. Jak informuje Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w piątek będzie jeździć wg rozkładu "Dzień świąteczny, wakacje".

Święto Wojska Polskiego zwane także świętem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r.