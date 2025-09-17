Nowe, a już uszkodzone. Uwaga na pobocze na Warszawskiej

Na remont al. Warszawskiej lubelscy kierowcy czekali wiele lat. W tym roku jej dwa fragmenty, dłuższy 375 metrowy i krótszy 175-metrowy, doczekały się nowej nawierzchni. Niestety kilka dni po tym, jak drogowcy zakończyli prace, kierowcy zauważyli problemy.

- Wystarczył niewielki deszcz, żeby woda stała do połowy jezdni, a kruszywo ułożone na poboczu zostało całkowicie zmyte. Powstała niebezpieczna wyrwa, którą moim zdaniem trzeba szybko naprawić zanim ktoś tam wjedzie i coś sobie uszkodzi - mówi nam jeden z mieszkańców Lublina. - W tym miejscu, pomiedzy Zbożową a Skowronkową powinien być ułożony krawężnik, bo inne rozwiązanie nie zda egzaminu.

O problemie poinformowaliśmy już inwestora - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie, który potwierdził, że prace remontowe na wskazanych wyżej odcinkach zostały już zakończone, ale zadanie objęte jest gwarancją. - Sprawdzimy to zgłoszenie, musimy zobaczyć jak to wygląda na miejscu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wezwiemy wykonawcę do naprawy gwarancyjnej - mówią pracownicy ZDiTM w Lublinie.

Warto wspomnieć, że najpewniej jeszcze w tym roku wzdłuż al. Warszawskiej rozpocznie się budowa nowej ścieżki rowerowej i zatoki przystankowej. Droga rowerowa w zależności od ilości miejsca będzie poprowadzona w sposob tradycyjny jako osobny trakt lub w formie asfaltowego pobocza oddzielonego od jezdni linią ciągłą. Docelowo rowerzyści skorzystają z dedykowanej im ścieżki od skrzyżowania z ul. Przygodną do granic miasta.

Na remont nadal czekają pozostałe fragmenty al. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Główną i dalej do granicy miasta.