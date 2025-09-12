W dwa miesiące ukradli ponad 2200 felg o wartości 225 000 złotych

Kilka dni temu zgłoszenie o procederze otrzymali policjanci z 6. komisariatu w Lublinie. Wówczas ujęty na gorącym uczynku kradzieży felg został jeden z pracowników zakładu produkcyjnego.

Sprawą zajęli się kryminalni z „szóstki” razem z funkcjonariuszami z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Policjanci szybko namierzyli drugiego ze sprawców. Jak się okazało, mężczyźni w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dokonali kradzieży ponad 2200 felg o łącznej wartości ponad 225 000 złotych. Część asortymentu trafiła już do paserów, którzy oferowali je do dalszej odsprzedaży.

Mężczyźni w wieku 30 i 39 lat usłyszeli już zarzuty kradzieży i decyzją prokuratury trafili pod dozór Policji.

Zatrzymano takze dwóch paserów (w wieku 51 i 25 lat). U mężczyzn policjanci zabezpieczyli felgo o łącznej wartości ponad 40 000 złotych. Usłyszeli oni zarzuty paserstwa i trafili pod dozór.

Nad sprawą obecnie pod nadzorem prokuratury pracują policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Sprawa jest rozwojowa. Za kradzież mienia znacznej wartości grozi do 10 lat więzienia.