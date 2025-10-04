W piwnicach szpitala będą szkolić medyków z medycyny pola walki

– Zależy nam, żeby tam było zimno, ciemno, głośno – żeby stworzyć warunki jak najmniej komfortowe, zdecydowanie gorsze niż na sterylnych oddziałach – mówi płk Bogusław Piątek, zastępca komendanta szpitala. – Chcemy przyzwyczaić personel do pracy bez nowoczesnej diagnostyki – bez rezonansu, tomografu czy RTG. W trudnych warunkach lekarz będzie musiał polegać tylko na własnej wiedzy, zmyśle i podstawowych narzędziach.

Zajęcia mają przygotować medyków nie tylko na ewentualny konflikt zbrojny, ale także na realne sytuacje kryzysowe – wypadki komunikacyjne, katastrofy budowlane czy zdarzenia masowe, gdzie liczy się czas, a brakuje sprzętu i ludzi.

W szpitalu trwa już przygotowywanie specjalnej infrastruktury i sprzętu – od symulatorów po fantomy. W listopadzie przyszli instruktorzy przejdą szkolenie w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie i w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Od stycznia będą trenować personel lubelskiego szpitala, a później również medyków z innych placówek.

– Będziemy udostępniać naszych instruktorów i pomieszczenia do treningów – dodaje płk Piątek.

Twórcy zakładu korzystają z doświadczeń ratowników z Ukrainy oraz polskich kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie.

Komendant placówki, płk Aleksander Michalski, przypomina, że szkolenia wpisują się w nową koncepcję funkcjonowania wojskowej służby zdrowia, zatwierdzoną przez ministra obrony narodowej. Program zakłada m.in. bliższą współpracę wojskowych rejonów zabezpieczenia medycznego z cywilnymi szpitalami i urzędami wojewódzkimi.

To także część rządowej inicjatywy „Szpitale Przyjazne Wojsku”, zainaugurowanej w marcu przez wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Resort zapowiada, że w jej ramach ruszy ogólnopolski program szkoleń z medycyny pola walki.

