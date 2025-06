Warszawska idzie do remontu. Gdzie pojawią się robotnicy?

Od skrzyżowania z ul. Zbożową do rejonu ul. Skowronkowej. To prawie 6,5 tys. mkw nawierzchni bitumicznej do wymiany. Plus remont zatok przystankowych, chodników i poboczy. Koszt takiej przyjemności? Ponad milion złotych. A to i tak taniej niż planowano.

Remont al. Warszawskiej ze względu na ograniczenia finansowe w lubelskim Ratuszu został podzielony na etapy. Do tej pory ZDiTM poznał oferty w dwóch ogłoszonych przetargach.

– Drugi etap to kontynuacja prac na odcinku ok. 175 m, które są możliwe dzięki środkom jakimi dysponujemy po rozstrzygnięciu pierwszego postępowania - biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców i znaczenie przebudowy al. Warszawskiej, pula została przeznaczona na zwiększenie zakresu tej inwestycji – przekazuje rzeczniczka ZDiTM, Monika Fisz. – Tym samym łącznie modernizację przejdzie 550 m ulicy.

I etap zakłada rozpoczęcie remontu tuż przed skrzyżowaniem z ul. Zbożową i zakończenie prac 375 metrów dalej; w stronę granicy miasta. Tutaj również naprawa zatoki przystankowej i chodnika. Zaplanowano na te prace równy milion złotych, jednak oferty były znacznie tańsze. Wybrano ofertę firmy Strabag: 663 tys. zł. Była ona niewiele tańsza niż ta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa, które zaproponowało 687 tys. zł. Poza nimi do przetargu stanął jeszcze lubelski Drogbud i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, którego oferta została odrzucona.

II etap to dalsze posuwanie się w stronę granic miasta. Kolejne 175 metrów drogi zostało jednak przez ZDiTM niedoszacowane. Jednostka chciała zapłacić za ten odcinek 336 tys. zł, ale najtańsza z ofert opiewa na 339 tys. zł. Jednak w obliczu oszczędności z pierwszego etapu nie wydaje się to być problemem. Kolejne oferty złożyły firmy Strabag - 374 tys. zł i Drogbud - 455 tys. zł.

W obydwu przypadkach prace będą prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że jeden wykonawca będzie musiał zarówno wykonać projekt (na tą część ZDiTM daje 30 dni) jak i prace remontowe (te mają zakończyć się do trzech miesięcy od daty podpisania umowy).