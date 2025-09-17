Wieczór w rytmie bluesa, czyli Chatka Blues Festiwal

Chatka Blues Festiwal w Lublinie od 2010 roku przyciąga miłośników bluesa ze względu na swój wysoki poziom artystyczny oraz wyjątkową atmosferę.
W sobotę, 4 października, o godzinie 19 rozpocznie się 15. już edycja Chatka Blues Festiwal w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.
Klimatyczny wieczór rozpocznie Marek „Makaron" Motyka & Andrzej Krupa (Polska) – duet ze Śląska, grający akustyczny blues z nutą folku i jazzu, w kameralnym klimacie.
Następnie zagra Tortilla (Polska) – żywiołowy zespół, łączący klasyczny blues z rock'n'rollem i jazzową energią. Kolejno wystąpią Adam Bartoś & PG Petricca (Polska/Włochy) – projekt akustyczny z archaicznym brzmieniem bluesa, w ramach którego Bartoś zaprezentuje materiał z nowej płyty Gitara marzeń. Na koniec festiwalu usłyszymy Danny Handley Band (Wielka Brytania/Polska) – blues-rockową formację z charyzmatycznym frontmanem z UK, zamykającą festiwal mocnym, energetycznym koncertem.
Bilety dostępne na platformie eBilet.pl.