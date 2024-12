Wielka zbiórka, słodki mecz i zacięta licytacja

Na początku akcja PDPZ miała być tylko inicjatywą regionalną, jednak przez lata przerodziła się w wielką, ogólnopolską akcję, która zrzesza ludzi z różnych klas społecznych, religii, poglądów politycznych.

– Rozpoczynając tę akcję 32 lata temu nie spodziewałam się, że powstanie z niej coś takiego i tak się rozrośnie – mówi Ewa Dados, inicjatorka PDPZ. – 32 lata temu miałam taką wielką wolę, żeby pomóc dzieciakom, które przychodziły do mojego jaśkowego programu, czyli radiowego programu dla najmłodszych. I naprawdę to były konkretne dzieci, konkretne twarze, konkretne rodziny. Nie udałoby się to gdyby nie odpowiedź darczyńców na nasze apele.

Ludzka wrażliwość

PDPZ to inicjatywa obywatelska, która rodzi się z ludzkiej wrażliwości. Dla organizatorów oraz wolontariuszy

najważniejsze jest jedno: pomóc osobom w potrzebie, do których należą m.in. dzieci i ich rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej, dzieci niepełnosprawne, podopieczni domów dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, schronisk, domów pomocy społecznej i domów samotnej matki.

– Dokładnie pamiętam pierwszą akcję w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. To były lata 90-te i po prostu takie „ogólnolubelskie” poruszenie. Byłem bardzo tym zadowolony, tym bardziej, że to się zbiegło z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w zasadzie w tym samym roku i miałem takie poczucie, że kurczę: super fajnie, że się coś takiego dzieje na naszym lubelskim podwórku – wspomina Marcin Wójcik z Kabaretu Ani-Mru-Mru.

W akcję co roku angażują się ludzie z różnych środowisk: sportowego, artystycznego, aktorskiego, muzycznego, czy polityki. Od 30 lat akcję wspiera metropolita lubelski, od 2015 roku patronat nad akcją ma pierwsza dama RP: Agata Kornhauser-Duda.

Elementem rozpoznawczym akcji jest to, że od 32 lat nie zbierają pieniędzy. Darczyńcy do punktów zbiórek przynoszą zabawki, książki, słodycze, odzież, żywność długoterminowa, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości, które można i ofiarować dzieciom.

Naszyjnik za 200 kg cukru

Całej akcji towarzyszą trzy charakterystyczne wydarzenia, które na stałe wpisały się. Co roku odbywa się ona w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wylicytować można różne rzeczy: obrazy, płyty muzyczne, książki, przekazane przez lubelskich artystów, biżuterię pierwszej damy RP, rękodzieło. Jednak nie te przedmioty są tutaj ważne, a waluta jaką za nie płacimy.

– Tak naprawdę tu nie te fanty są najważniejsze; najważniejsza jest idea, najważniejsze jest to, żeby licytować te przedmioty za jak największą ilość produktów – mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. – Cieszymy się, że akcja jest od lat podtrzymywana. Z dumą i z chęcią wspieramy, jesteśmy gospodarzami tego projektu i będziemy również kontynuować działania w przyszłości.

Licytacja polega na podawaniu jak największej ilości produktów spożywczych – mąki, cukru, makaronu, ogólnie tego co ma długi okres przydatności do spożycia i przyda się w paczkach świątecznych.

Podczas tegorocznej aukcji lista darów była długa i zachęcająca do walki: koszulka z autografami olimpijczyków, zawieszka przekazana przez pierwszą damę RP, rękawice Jerzego Dudka, najnowsza płyta Krzysztofa Zalewskiego, zestaw gadżetów związanych z Lublinem czy obrazy i rękodzieła. Każdy walczył o to, by wylicytować upatrzoną przez siebie rzecz.

Były nawet sytuacje, że zwycięzca przebijał sam siebie, tak jak podczas licytacji koszulki z podpisami lubelskich olimpijczyków.

Walka była zacięta, było wielu zainteresowanych, w tym Krzysztof Komorski, który licytację przegrał z Grzegorzem Polakiem, właścicielem wytwórni makaronu Pol-Mak z Ludwina. Ten, podobnie jak w zeszłym roku, zaoferował pół tony makaronu.

– Będę musiał podzielić ją między dwójkę wnuków, którzy interesują się sportem – powiedział ze sceny Grzegorz Polak. I nastąpił przewrót: Polak zadeklarował, że przekaże aż tonę makaronu, a w zamian za to marszałek województwa Jarosław Stawiarki przekaże mu drugą koszulkę z podpisami lubelskich olimpijczyków.

W tegorocznej aukcji wszystkie przedmioty zostały wylicytowane i znalazły nowych właścicieli. Zawieszka Agaty Kornhauser-Dudy trafiła do Viktorii Zakharovej z Fundacji Siła Jedności, która „zapłaciła” za nią 200 kg cukru.

Udało się zebrać ponad 3 tony produktów spożywczych, wśród nich:

Cukier – 310 kg

Czekolada – 350 sztuk

Kakao – 190 paczek

Herbata – 510 opakowań

Olej – 220 butelek/litrów

Ciastka kruche – 140 opakowań

Dżemy – 250 słoików

Kisiele – 750 torebek

Galaretki – 240 torebek

Batony – 560 sztuk

Ryż – 90 opakowań

Budyń – 180 opakowań

Konserwy mięsne – 775 sztuk

Konserwy rybne – 500 sztuk

Kasza – 820 opakowań

Nutella 50 słoiczków

Rodzynki – 700 opakowań

Mąka – 400 kg

Makaron – 1000 kg

Wielka zbiórka i zabytkowy autobus

Jutro – w sobotę, 7 grudnia – darczyńcy będą mogli przynosić podarunki, z których powstaną paczki dla potrzebujących.

Zbiórka zorganizowana jest w godzinach 10-15. W Lublinie będą 52 miejsca, gdzie można przynieść paczki.

Tradycyjnie znajdziemy je w gmachu głównym Radia Lublin, Telewizji Lublin, czy pod ratuszem. Niespodzianka czeka na darczyńców, którzy wybiorą się przekazać dary do punktu zlokalizowanego w Radiu Lublin.

– Wolontariusze oraz darczyńcy będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia, oznaczenia grupy krwi czy analizy składu ciała – mówi Ewa Dados.

Ulicami Lublina będzie jeździł zabytkowy trolejbus Ziutek, do którego będzie można przekazać dary. Trolejbus będzie kursować na trasie Węglin Abramowice. Pierwszy kurs już o godzinie 11 z pętli Abramowice w kierunku pętli Węglin.

Słodki mecz pełen gwiazd

W tym roku po raz 30. odbędzie się „Mecz słodkich Serc”. 12 grudnia o godzinie 18 w hali im. MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie zmierzą się koszykarki Polski Cukier AZS UMCS i koszykarze Startu Lublin przeciwko drużynie złożonej z zawodników MKS Funflor Lublin, Orlen Oil Motor Lublin (speedway), Motor Lublin (piłka nożna), Bogdanka LUK Lublin, Edach Budowlani Lublin oraz zaproszeni goście. Honorowy patronat nad meczem objęli marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz prezes PZKosz Grzegorz Bachański.

– Lubelską drużynę koszykarzy poprowadzą Wojciech Kamiński i Krzysztof Szewczyk, zaś Słodką Drużynę Sportowców – Beata Stepaniuk-Kuśmierzak zastępca prezydenta Lublina i Piotr Choduń radny Miasta Lublin – dodaje Ewa Dados.

Biletem wstępu na mecz jest coś słodkiego: produkty, które zostaną dołączone do paczek. Oprócz tego, marszałek funduje sprzęt sportowy, który zostanie przekazany dzieciom z domów dziecka. Organizatorzy zachęcają do udziału w meczu, na boisku będzie można spotkać wielkie gwiazdy sportu.

W przerwach meczu zaplanowano konkursy z udziałem publiczności oraz konkurs rzutów. Planowany jest także pokaz akrobatyki powietrznej przygotowany przez strefę wysokich lotów.

Program tegorocznego Meczu Słodkich Serc:

17.00: otwarcie hali dla publiczności i przybycie zawodników,

17.30: wpisanie do protokołu i rozgrzewka zawodników,

17.54: prezentacja zawodników,

17.57: przywitanie zaproszonych gości,

18.00: rozpoczęcie meczu.

Akcja znana na całą Polskę

Chyba nie ma osoby, która nie kojarzy żółtej buźki – loga akcji. Wydarzenie wpisało się tak mocno w historię miasta, że wolontariusze czy darczyńcy co roku czekają na rozpoczęcie akcji by móc się zaangażować. Za swoje działania inicjatorka akcji w 1994 roku została uhonorowana tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu.