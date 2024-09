Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėda

Lubelską wizytę prezydenci rozpoczęli od złożenia wieńców przed pomnikiem Unii Lubelskiej. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w siedzibie Litewsko–Polsko–Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Podpisanie Deklaracji, która ma na celu umocnienie i rozwinięcie relacji między Polską, a Litwą, odbyło się z Muzeum Narodowym w Lublinie w Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX w., gdzie wyeksponowany jest obraz „Unia Lubelska” Jana Matejki.



Prezydent przypomniał też, że w tym roku przypada 455. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej.



-Wracamy myślą i ideą do tej siły, która wtedy płynęła ze współpracy narodów, tak niezwykle ważnej wtedy dla utrzymania niepodległości, dla budowania potęgi organizmu wspólnego, państwowego w tej części świata, o tym mówiliśmy wczoraj. Podkreślamy to wielokrotnie, że póki byliśmy razem w tamtych latach przed wiekami, Moskwa nie była w stanie nas pokonać. Stali ramię w ramię Litwini, razem z Polakami, razem z Rusinami - to ówcześni Białorusini, Ukraińcy, także pozostałe narody bałtyckie, Łotysze, w części też Estończycy w ówczesnych czasach. Byliśmy wtedy razem, mieliśmy jeden cel budowania wspólnego organizmu państwowego, który był jednakowy dla wszystkich i w tym była nasza moc: wspólnie walczyliśmy, wspólnie odpieraliśmy napaści i wspólnie będąc, nie dało się nas w zasadzie pokonać, to była rzeczywiście wielka siła, dzisiaj wracamy tą ideą współpracy, do tej myśli - zaznaczył prezydent.



-Drugą kadencję na stanowisku Prezydenta Republiki Litewskiej, rozpoczynam od oficjalnej wizyty w Rzeczypospolitej Polskiej. Pięć lat temu pierwszą wizytę jako głowa państwa odbyłem w Warszawie. Dzięki takim wizytom nasze kraje w symboliczny i bardzo skuteczny sposób wyrażają strategiczne partnerstwo Litwy i Polski. Podkreślają wspólne i nasze interesy oraz wspólną misję historyczną. Historia naszych narodów to wspólne zmagania, zwycięstwa i porażki, ważne wspólne decyzje, które były podjęte w przeszłości np. Unia Lubelska - mówił prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda. I dodał:

- Dziś poprzez wspólną deklarację prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej I Republiki Litewskiej oddaliśmy hołd mądrości i dalekowzroczności ówczesnych władców Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To unikalne państwo w owe czasy połączone Unią stało się bastionem cywilizacji zachodniej, która przez kilka stuleci skutecznie broniła Europy przed agresywnymi barbarzyńcami ze wschodu. Wspólna historia naszych narodów to także dramatyczne współczesne wyzwania, którym razem stawiamy czoło. Nasz wspólny głos w sprawach najważniejszych dla regionu i całej Europy brzmi silnie dając przy tym przykład dla innych sojuszników. Jestem pewien, że razem staniemy się silniejsi i odporniejsi. Świadczą o tym podpisane już dziś konkretne, memoranda o współpracy. Dziś Litwa i Polska mówią jednym głosem. Ukraina i Mołdawia są członkami rodziny wolnych krajów europejskich. Wspólnie wzywamy Komisję Europejską do przyspieszenia negocjacji z tymi krajami. Dołożymy wszelkich starań, aby nie pozostały one w szarej części Europy. Litwa i Polska były i pozostają wierne własnej misji historycznej. Za waszą i naszą wolność - zakończył Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda.