Wskocz do króliczej nory i przenieś się do ogrodu czarów

Zima w Ogrodzie Botanicznym UMCS znów rozbłyśnie tysiącem świateł. Już w listopadzie powraca Lumina Park, a tematem przewodnim będzie pewna dziewczynka i biały królik - postacie znane wszystkim bardzo dobrze.
Wydawać się może, że zima to martwy okres dla ogrodu botanicznego. Nic nie kwitnie, drzewa straszą gołymi gałęziami. To jednak nic bardziej mylnego. Od kilku lat Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie w okresie zimowym tętni życiem. A to wszystko za sprawą Lumina Park, która już po raz piąty rozstawi się przy ul. Sławinkowskiej. Dzięki powstaniu parku świateł, tysiące ludzi odwiedza to miejsce i cieszy oczy barwnymi i świetlnymi iluminacjami.
Z roku na rok atrakcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a i organizatorzy i właściciele co raz zaskakują nas czymś nowym. W pierwszej edycji mieliśmy botaniczną podróż, w drugiej tajemniczy ogród. Podczas trzeciej edycji poznaliśmy historię światła. W zeszłym roku, z okazji jubileuszu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przenieśliśmy się do jej laboratoriów.
Czym zaskoczy nas piąta edycja? Organizatorzy odsłaniają karty.
- Takiego gościa w Lublinie jeszcze nie było! Przed Wami Alicja, która zmieniła Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w prawdziwy Ogród Czarów! - czytamy na profilu Lumina Park Lublin.
Kiedy będziemy mogli się wybrać na magiczny spacer po drugiej stronie lustra? Już od 7 listopada na odwiedzających czekać będzie 150 instalacji, muzyka, interaktywny quiz i ścieżka edukacyjna, które gwarantują niezapomniane wrażenia dla całej rodziny.
Bilety dostępne będą w sprzedaży od 17 października.
Lumina park w Lublinie to miejsce wyjątkowe. Istnieją tylko 4 takie miejsca w Polsce i 6 za granicą, a tworzą je miliony światełek i nieco mniej energii, bo jest ekologicznie.