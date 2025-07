Wspominają cud. Na kierowców czekają utrudnienia

Mija 76 lat od Cudu Lubelskiego – wydarzenia z 1949 roku, gdy na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej znajdującym się w lubelskiej archikatedrze wierni mieli zobaczyć łzy. Informacje rozprzestrzeniły się po całym mieście oraz kraju, w takim stopniu, że 10 lipca do katedry przybyło ok. 38 tys. pielgrzymów. W mieście dochodziło nawet do starć ze służbami Urzędu Bezpieczeństwa.

Ciecz z obrazu poddano analizie. Zebrała się komisja, w skład której weszli księża, malarka, konserwator zabytków, chemik oraz prawnik.

Kierownik laboratorium analitycznego Akademii Medycznej w Lublinie dr Zygmunt Dambek stwierdził, że ciecz nie była ani krwią, ani łzami, oraz że Komisja nie jest w stanie ustalić przyczyn powstania zjawiska. Jednak ciecz nie spływała z obrazu prosto w sposób jaki nakazywała grawitacja, tylko zataczała łuk od spojówek w kierunku policzków.

Chociaż kościół oficjalnie nie uznał wydarzeń z 3 lipca, 1949 roku, co roku w Lublinie wspominane są i ulicami Lublina idzie uroczysta procesja. Podobnie będzie w najbliższy czwartek.

W godzinach 20.30-22 wystąpią utrudnienia w ruchu.

- Uroczystości rozpoczną się o godz. 19.00 mszą św. na pl. Katedralnym. Następnie, ok. godz. 20.30 ulicami Lublina przejdzie procesja różańcowa - informuje Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

Trasa procesji będzie wiodła nastepującymi ulicami: ul. Królewską, ul. Lubartowską, łącznikiem na wysokości ul. Kowalskiej do ul. Świętoduskiej, ul. Świętoduską, ul. Krakowskie Przedmieście (deptak), pl. Łokietka, ul. Królewską na pl. Katedralny.

Przejście procesji koordynowane będzie przez służby porządkowe oraz policję przy całkowitym zatrzymaniu ruchu kołowego. W tym czasie przewidziane są także objazdy dla komunikacji miejskiej.

Poniżej przedstawiamy trasy komunikacji miejskiej w godzinach 18.45-22.00: