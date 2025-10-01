Wstrzymali ruch pociągów. Pasażerowie odwożeni są do Lublina

Z powodu incydentu na Podkarpaciu doszło dzisiaj do wstrzymania ruchu pociągów. Wszyscy pasażerowie składu jadącego z Rzeszowa do Kołobrzegu zostali przetransportowani do Lublina.
Do zdarzenia doszło dziś po godz. 11. Na tory między miejscowościami Lipa i Zaklików wtargnęła, jak podano w komunikacie, osoba postronna. Pociąg IC relacji Rzeszów-Kołobrzeg został zatrzymany. Wstrzymano też ruch innych planowanych składów.
"Pasażerowie pociągu Intercity zostaną przesadzeni do autokarów i dowiezieni do stacji Lublin Główny, gdzie będzie na nich czekał zastępczy skład. Przewoźnikom PKP Intercity i Polregio zaleciliśmy wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Na miejscu pracują służby" - przekazały w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Na miejscu zdarzenia nadal pracują służby.