Lubelscy okuliści lecą do Bombaju. Będą dbać o wzrok obywateli Indii

Lubelskie środowisko okulistyczne od lat ma silną pozycję na światowej mapie medycyny. Teraz ta współpraca wejdzie na nowy poziom – lekarze z Lublina będą uczestniczyć w globalnym projekcie walki ze ślepotą. W Bombaju powstała fundacja i centrum szkoleniowe, w której będą leczyć pacjentów i zdobywać unikalne doświadczenie.

– Lubelska okulistyka już od dekad zajmuje ważne miejsce na światowej mapie okulistyki. My staramy się ten kierunek dalej rozwijać – podkreśla prof. Robert Rejdak, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich i kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie.

Współpraca lubelskiego ośrodka z zagranicznymi partnerami jest szeroka i ugruntowana.

– Mamy silne więzy w dziedzinie okulistyki w Lugano, współpracujemy też z ośrodkami w Niemczech, we Włoszech, Uzbekistanie, a także wspieramy Ukrainę – wymienia prof. Rejdak.

Szczególne miejsce na tej liście zajmują Indie. Kluczową postacią w kontaktach z tym krajem jest prof. Sundaram Natarajan z Bombaju – światowej sławy okulista i dyrektor sieci 150 prywatnych szpitali Agrawala.

– To wybitny lekarz, specjalista w zakresie schorzeń siatkówki, a jednocześnie człowiek o ogromnym zaangażowaniu społecznym – zaznacza prof. Rejdak. – W uznaniu jego zasług prof. Natarajan został odznaczony medalem Unii Lubelskiej przez prezydenta Lublina.

Wspólnie z profesorem Natarajanem i profesorem Ashrafem Armią z Kairu, prof. Rejdak założył fundację Global Fighting Blindness Foundation. Jej celem jest walka z problemem ślepoty na świecie, a siedziba i centrum szkoleniowe fundacji znajduje się w Bombaju.

– To ultranowoczesny ośrodek odpowiadający światowym standardom – mówi prof. Rejdak.

Projekt ma dwa główne cele. Pierwszy to leczenie najbiedniejszych pacjentów z Bombaju, wśród których – jak zaznacza profesor – jest aż 6,5 miliona ludzi żyjących bez dostępu do opieki zdrowotnej. Drugi to szkolenie lekarzy, w tym tych z Lublina.

– To będzie dla nich szansa na kontakt z przypadkami, które w Europie praktycznie nie występują, albo są w bardzo zaawansowanym stadium – wyjaśnia prof. Rejdak.

Pierwsza grupa lekarzy z Lublina ma wyjechać do Indii jeszcze w listopadzie lub grudniu tego roku.

– Lekarze będą zajmować się terapią pacjentów z zaćmą, jaskrą, schorzeniami siatkówki i rogówki. To doświadczenie nie tylko kliniczne, ale też o charakterze misyjnym – dodaje profesor.

Jak będzie to wyglądać w praktyce?

– Misja ma kilka podstawowych celów i kamieni milowych do osiągnięcia. To przede wszystkim jest to leczenie pacjentów z Bombaju według najnowszych europejskich standardów przez zespół kierowany przez doświadczonych chirurgów – zaznacza prof. Rejdak.

Pod okiem tych doświadczonych lekarzy, ci młodsi będą mogli zbierać doświadczenie i wiedzę dotyczącą najtrudniejszych przypadków. Zespoły będą jednak wyselekcjonowane i będą złożone ze specjalistów.

– Mamy również kontakty i całą radę naukową, która rekrutuje się z sławnych profesorów z całej Europy i każdy z tych profesorów w ten sam sposób będzie organizował wyjazdy i szkolenia dla lekarzy ze swojego kraju – dodaje prof. Robert Rejdak.

Hasło fundacji, której współzałożycielem jest prof. Rejdak, brzmi: „Leave Mumbai blind free” – Pozostawmy Bombaj wolny od ślepoty.