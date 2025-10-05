Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Z wizytą u braci mniejszych

Dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych zwierząt
4 października to Światowy Dzień Zwierząt Z tej okazji Schronisko dla Zwierząt w Lublinie otworzyło swoje drzwi dla wszystkich miłośników zwierząt, którym nie jest obojętny los czworonożnych przyjaciół.

To była wyjątkowa okazja, by poznać psy i koty gotowe do adopcji i porozmawiać z ich opiekunami, którzy opowiedzieli o charakterze, potrzebach i historii podopiecznych.

Był wykład zoopsychologa Dariusza Ornala. A także występy artystyczne, animacje dla dzieci, pokazy brazylijskiego jiu-jitsu i zajęcia sportowe. 

Wynik 34-latka budzi grozę

Pędził 107 km/h w terenie zabudowanym. Był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia

34-latek z powiatu krasnostawskiego wykazał się wyjątkowym lekceważeniem prawa i zasad bezpieczeństwa. Zatrzymano go, gdy pędził przez teren zabudowany z prędkością ponad 100 km/h. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Śląsk za darmo dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Zgłoś się po wejściówkę
18 października 2025, 19:00

Śląsk za darmo dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Zgłoś się po wejściówkę

Esencja narodowego folkloru w mistrzowskim wykonaniu zespołu Śląsk. Na koncert mieszkańcy Białej Podlaskiej wejdą za darmo, ale trzeba odebrać wejściówki.
Peugeot na dachu

Chciał ominąć jelenia. Dachował w Orłowie Drewnianym

 34-latek miał ogromne szczęście. Podczas próby ominięcia jelenia zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i dachował. Z rozbitego peugeota wyszedł o własnych siłach — nie odniósł żadnych obrażeń.
Dublet napastnika z Norwegii. Raków Częstochowa - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Dublet napastnika z Norwegii. Raków Częstochowa - Motor Lublin (zapis relacji na żywo)

Motor nie wiele zdziałał w ofensywie i zasłużenie przegrał w niedzielę z Rakowem Częstochowa 0:2.
Radość w Zamościu, Padwa ograła lidera z Poznania

Radość w Zamościu, Padwa ograła lidera z Poznania

Koniec zwycięskiej serii ekipy z Poznania. Grunwald w sobotę musiał uznać wyższość Padwy Zamość, chociaż do przerwy prowadził jedną bramką
Zdjęcie ilustracyjne

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

To dobre połączenie. Dynie są, grzyby są — czas sprawdzić, jak smakuje zupa dyniowa solo i z kurkami smażonymi na cebulce. Albo leczo z dynią i grzybami. Z czym jeszcze można łączyć grzyby? Oto nasze podpowiedzi.
W okresie jesienno-zimowym patrole policji i straży miejskiej sprawdzają pustostany, czy nie znajdują się w nich osoby bezdomne potrzebujące pomocy.

Nie bądź obojętny zimą. Jak pomóc osobom bezdomnym w Lublinie i regionie?

Z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. W okresie jesienno-zimowym nie powinniśmy pozostawać obojętni na los osób bezdomnych, dla których niskie temperatury mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne.

Motocyklista fatalnie zakończył leśny rajd

Wypadek 40-latka na motocyklu crossowym

Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w Sobieszynie (powiat rycki). 40-letni mężczyzna, jadąc motocyklem typu cross, uderzył w drzewo.
Służba w policji jest coraz bardziej popularna

Renesans lubelskiej policji

W lubelskim garnizonie policji służy 5100 funkcjonariuszy – 4109 policjantów i 991 policjantek. Wyróżniają się oni na tle reszty Polski pod względem liczebności i skuteczności. I to pozytywnie.
W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

W piątek 50 urodziny, w sobotę kolejna wygrana. Edach Budowlani Lublin lepsi od Lechii

To były wyjątkowe dni dla Edach Budowlanych. Klub z Lublina w piątek, podczas uroczystej gali świętował 50 urodziny. Dzień później drużyna Andrzeja Kozaka zrobiła swoje i zanotowała kolejne zwycięstwo. Tym razem ograła Drew Pal 2 Lechię Gdańsk 27:7.
Sejmowa komisja rolnictwa w połowie września obradowała o stadninach

Kontrola NIK i spór o Dni Konia Arabskiego

W państwowych stadninach koni arabskich pojawią się inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli. Taką informację przekazał podczas sejmowej komisji rolnictwa Jacek Czerniak, wiceminister rolnictwa. Wrześniowe posiedzenie zwołano na wniosek posłów PiS.
Po porażce z Głogowie Kamil Orlik i jego koledzy spróbują powalczyć z Miedzią Legnica

Górnik Łęczna gra dziś z Miedzią Legnica. Czy dojdzie do efektu "nowej miotły" i przełamania?

Po bolesnej porażce w Głogowie w Górniku Łęczna doszło do od dawna przewidywanych ruchów – posadę trenera stracił Maciej Stolarczyk. W najbliższym meczu ligowym, który odbędzie się w niedzielę w Łęcznej z Miedzią Legnica (godz. 17.30) drużynę poprowadzi doskonale znany w zielono-czarnym środowisku Daniel Rusek. Czy te decyzje sprawią, że łęcznianie wygrają po raz pierwszy w tym sezonie?
Wojewoda Krzysztof Komorski
Rozmowa

Wojewoda Komorski: Zbudujemy więcej schronów dla ludzi

- Od początku kadencji muszę mierzyć się z sytuacjami nadzwyczajnymi. Z rakietami, dronami, wyjącymi syrenami alarmowymi. Jestem gotowy na każdy scenariusz – mówi nam Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.
Chełmianka w Kielcach poniosła drugą porażkę w tym sezonie

Stal Kraśnik uratowała remis w ostatnich sekundach, druga porażka Chełmianki

To nie była udana sobota dla naszych trzecioligowców. Przegrała Avia, przegrała Chełmianka, Stal Kraśnik dopiero w samej końcówce uratowała punkt. Jedynie Świdniczanka wywalczyła pełną pulę.

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

