Z wizytą u braci mniejszych

4 października to Światowy Dzień Zwierząt Z tej okazji Schronisko dla Zwierząt w Lublinie otworzyło swoje drzwi dla wszystkich miłośników zwierząt, którym nie jest obojętny los czworonożnych przyjaciół.
To była wyjątkowa okazja, by poznać psy i koty gotowe do adopcji i porozmawiać z ich opiekunami, którzy opowiedzieli o charakterze, potrzebach i historii podopiecznych.
Był wykład zoopsychologa Dariusza Ornala. A także występy artystyczne, animacje dla dzieci, pokazy brazylijskiego jiu-jitsu i zajęcia sportowe.