Złoty sezon Bogdanki LUK Lublin na wyciągnięcie ręki. Zobacz puchar z bliska

To będzie czwartek pełen emocji dla kibiców siatkówki w Lublinie. Już 26 czerwca w Galerii Ratusz zaprezentowane zostaną dwa najcenniejsze trofea w historii klubu Bogdanka LUK Lublin – Puchar Mistrza Polski oraz CEV Challenge Cup. To nie wszystko. Fani będą mogli również zobaczyć wyjątkową wystawę fotografii dokumentujących „złoty sezon” lubelskiej drużyny.

Wydarzenie zapowiada się na prawdziwe święto siatkówki w stolicy regionu. Mistrzowskie puchary będzie można podziwiać tylko w czwartek, w godzinach 8.00–15.30, na półpiętrze Ratusza. Organizatorzy zachęcają do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z trofeami, które jeszcze kilka miesięcy temu były marzeniem, a dziś są chlubą całego regionu.

Równolegle w Galerii Ratusz rusza wystawa „Złoty sezon Bogdanki LUK Lublin”, dostępna dla zwiedzających do 30 czerwca. Ekspozycja obejmuje 20 fotografii autorstwa Łukasza Gorajka, klubowego fotografa, który towarzyszył zespołowi podczas najbardziej emocjonujących momentów sezonu. Na zdjęciach zobaczymy m.in. pamiętny transfer Wilfredo Leona, serię ośmiu ligowych zwycięstw z rzędu, sukcesy na parkietach Europy oraz chwilę, gdy złote medale zawisły na szyjach siatkarzy w wypełnionej po brzegi Hali Globus.

To jedyna taka okazja, by jeszcze raz przeżyć historyczne chwile i zobaczyć z bliska efekty ciężkiej pracy zawodników, sztabu i kibiców. Pierwszy w historii tytuł Mistrza Polski oraz zwycięstwo w europejskich rozgrywkach to osiągnięcia, które zasługują na odpowiednią oprawę – a tę zapewni zarówno wystawa, jak i obecność pucharów w samym sercu Lublina.