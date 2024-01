Zygmunt Dobrzyński [1942-2023] Odszedł pasjonat sportu

Sportowe środowisko poniosło niepowetowaną stratę. Zygmunt Dobrzyński był wielkim pasjonatem i przyjaciel sportu, w szczególności piłki ręcznej. Był trenerem, prowadził m.in. pierwszoligową Lubliniankę i Koronę Kielce (obecnie Industria Kielce), a później działaczem. Od 1972 do 1992 roku pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Lublinie, a następnie aż do 2005 r. prezesa. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LZPR w 2018 roku Zygmunt Dobrzyński otrzymał tytuł Prezesa Honorowego Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej.

Jak środowisko sportowe zapamiętało Zygmunta Dobrzyńskiego?

Ponad 50 lat z Dobrzyńskim przyjaźnił się Janusz Karpiński, były zawodnik, trener i działacz, dziś organizator spotkań po latach reprezentantów WKS Lublinianka.

– Niewiele osób wie ale zanim w Jego życiu pojawiła się ukochana piłka ręczna grał w piłkę.,, nożną w Ładzie Biłgoraj. Pojechał do SN do Katowic i tam dopiero złapał bakcyla szczypiorniaka. Przyjechał do Lublina i zaczął uczyć w Mechaniku. A, że miał w szkole kilku sprawnych chłopców zaczął tworzyć drużynę. Byłem wtedy w „12” i grałem w koszykówkę, trochę też i w ręczną. – Przyszedł do mnie i mówi: Podobno gra Pan w ręczną. – To było wiosną 1967 roku. Od tego wszystko się zaczęło. MKS Zryw i Lublinianka to były piękne czasy. Skończyły się w latach 80-tych. Z Zygmuntem przeżyliśmy wiele cudownych chwil zarówno zawodowo, jak i towarzysko. Będzie nam wszystkim Go bardzo brakowało – mówi Janusz Karpiński.