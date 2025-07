14-latek ranny po wypadku na hulajnodze elektrycznej

"Przed Gdańskiem był Lublin". Miasto pamięta o wydarzeniach z lipca 1980 roku

„Przed sierpniem był lipiec” – ten pozornie prosty tytuł wystawy na placu Litewskim brzmi jak hasło z podręcznika historii. Ale to nie sucha data z kalendarza. To przypomnienie, że zanim Gdańsk stał się symbolem Solidarności, to właśnie Lublin pierwszy stanął do pokojowego buntu. I to Lublin – dziś po raz 45. – oddaje hołd tamtym dniom.