Matura 2023. Pewniaki to "Dziady" i "Lalka". Czym może zaskoczyć egzamin?

Na nowej maturze z języka angielskiego (to najczęściej wybierany język obcy) zadań będzie mniej. Wypowiedź pisemna bez zmian: od 80 do 130 pytań.

Co o zmianach mówią absolwenci ogólniaków?

– Nie ukrywam, że bardzo się boję. Będziemy takim testowym rocznikiem, który nie może uczyć się rozwiązując testy z wcześniejszych lat. Był w prawdzie egzamin próbny ale to przecież nie to samo. Poza tym nauki jest dużo więcej, bo znacznie wyższe są wymagania egzaminacyjne. Trudno się do tego dobrze przygotować przynajmniej mi – słyszymy od tegorocznej maturzystki z II LO im. hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

– Dużo lektur jest do opanowania. Dla mnie za dużo. Dlatego najbardziej boję się polskiego, a najmniej angielskiego – mówi czwartoklasista z III LO im. Unii Lubelskiej. – Ja najbardziej boję się czasu. Nie wyobrażam sobie jak można być przez 4 godziny tak bardzo skoncentrowanym. Boję się, że w połowie nie dam już rady.

Główne źródło błędów

A co radzą nauczyciele na ostatnie dni przygotowań?

– Uczniowie mają problemy z zauważaniem trójkątów podobnych, zwłaszcza w zadaniach nietypowych. Zadanie dowodowe również stało się źródłem licznych problemów – mówi Łukasz Czeremański znany jako Miedziany Fsor. Twórca treści wideo na kanale MiedzianyFsor oraz autor filmów do publikacji Nowej Ery przygotowujących do matury z matematyki. – Dowody, planimetria, stereometria od lat stanowią główne źródło błędów.

– Maturzyści mogą być pewni rozszerzania zakresu zadań otwartych. Może to być trudniejsze szczególnie w aspekcie sprawdzenia rozumienia tekstów słuchanych. Czas słuchania jest obecnie dłuższy, a ponadto wpisanie właściwych odpowiedzi wymaga podzielności uwagi oraz poprawnego zapisu ortograficznego usłyszanej informacji. Kluczowe będzie więc ćwiczenie dłuższego skupienia uwagi oraz poprawności ortograficznej. Jak zawsze, warto też skoncentrować się na zadaniach gramatycznych ze słowem-kluczem oraz na słowotwórstwie. Wyzwaniem może być też tzw. set leksykalny, czyli uzupełnienie jednym wyrazem dwóch lub trzech zdań – uważa Ewa Drobek, dyplomowana nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego Nauczyciel Roku Języka Angielskiego BAS 2018, wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku 2019, jako jedyna Polka znalazła się wśród 50 najbardziej zaangażowanych nauczycieli świata Dedic.

Lektury

– Przygotowując się do pisania wypracowania z języka polskiego radziłabym jeszcze powtórzy motyw przemiany, walki, wolności oraz fałszywych wyborów. Jeśli chodzi o lektury to „Lalka”, „Dziady cz. III” i „Wesele” – słyszymy od polonisty z Lublina. – Oczywiście nie ma pewności, ale gdybym miała obstawiać to potraktowałabym to jako pewniaki.

O dziwo te same lektury wskazują maturzyści z którymi rozmawiamy.

– Matura się zmieniła ale pewne rzeczy się nie zmieniają. „Lalka” i „Wesele” to lektury, których uczę się w sposób szczególny – słyszymy w „Unii”.

– „Wesele”, „Lalka”, „Dziady”, „Kordian” i „Konrad Wallenrod”. Ja obstawiam, że skoro jest wojna na Ukrainie, to tematy mogą pójść w tą stronę więc też wojenną przerabiam – słyszymy w „Zamoyu”.