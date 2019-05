Tak brzmi młodość! Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej szykuje się do koncertu

Jest późny wieczór, a muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta słychać z otwartych drzwi szkoły przy ul. Muzycznej 10 w Lublinie. Na scenie szkolnej sali koncertowej muzycy ledwo się mieszczą. Za pulpitem dyrygenckim Wojciech Rodek, dyrektor Filharmonii Lubelskiej. Atmosfera skupienia, ale bez przesady. Słychać chichoty. Dyrygent prosząc o powtórkę jakiegoś fragmentu sugeruje, że tyko wolna gra solistki uratuje orkiestrę albo radzi, żeby muzycy ćwiczyli codziennie 5 minut.

– Lepiej, żeby ktoś poćwiczył 5 minut, niż żeby w ogóle nie ćwiczył. Ale rozumiem, że to trudny czas dla nich, egzaminy, koniec roku. Każdy się przygotowuje na miarę swoich możliwości, ale ja słyszę, że pracują. I to jest w tym projekcie najważniejsze. Żeby zobaczyli, gdzie są jako muzycy. Jak grają koledzy, co się dzieje w innej szkole. Oni się w ogóle nie znają. To nie ma być kolejna doskonała orkiestra, tylko wydarzenie motywujące tych młodych ludzi. Żeby wiedzieli po co się uczą. O to w tym wszystkim chodzi – tłumaczy Wojciech Rodek, dyrektor naczelny Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, który wymyślił stworzenie w Lublinie młodej orkiestry.

– Po pierwszej próbie byliśmy trochę w szoku, jeszcze pan dyrygent narzucał tempo. Taktował nas trochę jak profesjonalistów. Ale to wyszło na dobre, bo żeby na koncercie było naprawdę fajnie trzeba się zmobilizować. Samemu pograć 15-20 minut. Jest między nami różnica wieku i poziomu. To jest słyszalne. Ale są też fragmenty, które nam fajnie wychodzą – mówi Agnieszka Mazurkiewicz, która gra na altówce.

Muzycy żartują, że dyrygent daje radę, mając na myśli pracę z młodymi ludźmi. To ponad 60 osób, z których większość zobaczyła się pierwszy raz na pierwszej próbie. Czyli kilka dni temu. I przyznają, że gdyby mogli, to by wybrali do repertuaru coś łatwiejszego niż Mozart.

– Nie chcę wprowadzać dyscypliny jak w zawodowych orkiestrach, młodzi muszą być spontaniczni. Poza tym najlepsze orkiestry gadają aż zaczną grać. Chcemy zachęcić ich do grania a nie zniechęcić. Muszą pokazać artystyczną duszę, ten ładunek energetyczny. Z próby na próbę robią postępy – komentuje dyrektor Rodek środowe spotkanie.

– Dobrze, że nie zostajemy zamknięci tylko w świecie. Dla mnie - bardzo pozytywne doświadczenie, choć gramy bardzo trudny materiał. Nasi nauczyciele mówią, że jak na szkołę muzyczną to wysoki poziom. Atmosfera w czasie pracy jest dobra, nawet gdy się mylimy, nie ma z tym problemu. Przy okazji możemy się przekonać, jak wygląda praca orkiestry. Jest z nimi dyrygent, który pracuje z zawodowcami. Będzie to pomocne w wyborze dalszej drogi - ocenia udział w przedsięwzięciu fagocistka Marta Bojaczuk.

– Pomimo niewielkiej ilości prób myślę, że koncert będzie udany; zwłaszcza, że jeszcze będą soliści. Wydaje mi się, że utwór Mozarta która gramy jest dość popularny, większość ludzi go zna i fajnie go będzie usłyszeć na żywo. Koncert już w przyszłą niedzielę, trzeba się śpieszyć. Myślę, że nie wychodzi nam to źle – ocenia Mazurkiewicz.

– Orkiestra zagra w tym składzie raz, to też jest jej wartość - sytuacja niepowtarzalna. Chcemy, żeby to było wydarzenie cykliczne, ale za rok to już będą zupełnie inni muzycy i inna orkiestra – dodaje dyrektor, który sugeruje, że trwają rozmowy by pracujących właśnie młodych ludzi, można było usłyszeć dwukrotnie.

•

Występ Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej zaplanowano na 26 maja o godzinie 17.

Soliści: Teresa Ritter – obój, Dominika Milanowska – obój, Michalina Kajdzik – skrzypce oraz Tomasz Krawczyk – akompaniament. Dyryguje Wojciech Rodek.

W programie: Wolfgang Amadeusz Mozart, Johann Nepomuk Hummel, Vincenzo Bellini, Henryk Wieniawski i Ignacy Jan Paderewski. Bilety 5-15 zł.