Prace rozpoczęły się w 2021 roku, gdy miastu udało się pozyskać aż 21,5 mln zł unijnego dofinansowania na ten cel.

Podpisana wówczas umowa z firmą Lubren z Lublina opiewała na 18,9 mln zł. Ale już w ubiegłym roku, główny wykonawca zwrócił się z wnioskiem o waloryzację kwoty z przetargu. Tłumaczył to m.in. wzrostem cen materiałów budowlanych.

– Wszystko odbyło się na drodze mediacji, które zostały zatwierdzone postanowieniem sądu– mówił na ostatniej sesji burmistrz Jerzy Rębek (PiS). Ostatecznie, firmie trzeba dołożyć 1,4 mln zł. Dlatego konieczne były zmiany w miejskim budżecie. O szczegóły dopytywała radna Bożena Lecyk (Radzyń Moje Miasto).

– Inwestycja jest wieloletnia i firma miała pełne prawo, by wystąpić o waloryzację. Środki na ten cel pochodzą z budżetu urzędu marszałkowskiego. My niewiele dokładamy – przyznaje burmistrz. Ale w sumie, wydatki na remont zwiększono o ponad 3,9 mln zł, z czego 900 tys. zł będzie pochodzić z kasy miasta, a reszta to dofinansowanie marszałka.

– Dzięki temu mamy pewność, że proces inwestycyjny nie zostanie zakłócony– przekonuje Rębek, który jest zadowolony z jakości prac lubelskiej firmy. – Nie mamy żadnych problemów z jej strony.

Zgodnie z umową, remont ma się zakończyć w kwietniu. Miasto ma już pomysły jak zagospodarować odnowioną przestrzeń. W centralnym korpusie ma powstać kilka stref, na przykład kawiarniana, muzealna, fotograficzna czy multimedialna. Nie zabraknie też pomieszczeń dla klubów seniora i malucha. Kawiarnia ma być jednocześnie miejscem kulturalnych wydarzeń. – Będzie się tu można napić się kawy lub herbaty, a także zjeść deser. Ale chcemy też organizować tam kameralne koncerty, prelekcje i inne spotkania. Sprzyjającą okolicznością będzie bliskość sal wystawowych, centrum fotografii i multimediów czy Szkoły Muzycznej. To z kolei zapewni kawiarni klientów– uważa Robert Mazurek, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Przypomnijmy, że wielomilionowa inwestycja obejmuje przebudowę wnętrz korpusu głównego pałacu. Odtworzone mają zostać na przykład zabytkowe sztukaterie oraz wymienione posadzki. W niektórych pomieszczeniach przywracane są zamurowane wcześniej przejścia w ścianach, otwory wentylacyjne, a także odtwarzane konchy. Z kolei dziedziniec wyłożony został granitem.