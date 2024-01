XIII Noc Biologów już w piątek. Uwaga! Na wykłady, warsztaty i laboratoria obowiązują zapisy

Tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia to: „Tajemnice życia od komórek do biosfery”. Noc Biologów rozpocznie się już o godzinie 15:00 w „Galerii pod Palmą” w holu głównym Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19.

Uczestnicy XIII edycji Nocy Biologów będą mogli poznać „tajemnice życia od komórek do biosfery”, biorąc udział m.in. w takich zajęciach jak: „Mikrometry, nanometry i życie. Biologia w mikroskopie elektronowym”, „Skąd to świecenie? O świecących cząsteczkach słów kilka” czy „Zobacz DNA na własne oczy”, na których m.in. samodzielnie wykonają izolację materiału genetycznego z owoców i śliny, a także poznają ciekawostki na temat tej cząsteczki życia.

O skomplikowanych środowiskowych, jak i wzajemnych interakcjach organizmów dowiedzą się np. z pokazów i wykładów, tj.: „Roślina i jej niewidzialni partnerzy”, „Nasiona podróżnicy, czyli jak rośliny zdobywają świat” czy „Kwiaty, pszczoły i owoce. Współdziałanie dla bioróżnorodności”. Z kolei praktyczne zastosowania biologii i wpływ organizmów na nasze życie poznają na wykładach i laboratoriach, tj.: „Wiem, co jem – warsztaty praktyczne”, Na tropie przestępstwa”, „Inne światy, czyli entomologia dla odważnych”, „Grzyby w historii człowieka”, „Zioła dobre na wszystko – powrót do natury”, „Pachnąco i kolorowo”, czy „Co łączy onkologię, wirusologię i transplantologię, czyli o wykorzystaniu hodowli ludzkich komórek in vitro w nauce i medycynie”.

Nie zabraknie również pokazów już sprawdzonych i dobrze znanych z wcześniejszych edycji, tj. „Elektryczne rośliny”, na których uczestnicy dowiedzą się, czy można uzyskiwać z roślin energię elektryczną. Cieszące się co roku ogromnym zainteresowaniem warsztaty pn. „Bezkręgowce na wyciągnięcie ręki” stanowią dobrą okazję do odbycia podróży po intrygującym świecie bezkręgowców, podczas której młodzi odkrywcy przyrody samodzielnie wykonają preparat mikroskopowy z żywym organizmem, podejrzą i pogłaszczą żywe owady tropikalne, tj. karaczany, modliszki czy straszyki, a ci bardziej odważni – będą mogli spotkać się oko w oko z jadowitymi pająkami i skorpionami.

Legendarne już „Opowieści z krypty” wprowadzą młodych adeptów nauki w ciekawy świat ludzkiej anatomii, z kolei „Podróż w głąb umysłu”, gra przestrzenna „Neurobiologiczne przygody” czy praktyczne ćwiczenia pn. „Widzieć, słyszeć, czuć – o ludzkich narządach zmysłów” pomogą warsztatowiczom rozszerzyć i ugruntować wiedzę np. budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, a tym samym lepiej poznać siebie.

Będzie można wcielić się zarówno w rolę młodego laboranta, jak i detektywa, a biorąc udział w prostych doświadczeniach i eksperymentach pod okiem pracowników i studentów WBiB, poznać bliżej warsztat pracy biologa i biotechnologa oraz tajemnice tej wspaniałej, zaskakującej i wciąż rozwijającej się dziedziny.

Zapisy na wykłady, warsztaty i laboratoria odbywają się za pośrednictwem strony: www.nocbiologow.pl

- Warto uważnie śledzić stronę, gdyż miejsca zwalniane przez innych uczestników pojawiają się na niej nawet w dniu imprezy – zaznaczają organizatorzy.

Ogród Botaniczny UMCS także zaprasza

W organizację Nocy Biologów, jak co roku, włączył się również Ogród Botaniczny UMCS, który zaprasza na spacer edukacyjny po ogrodowych szklarniach, podczas którego pod okiem przewodnika uczestnicy będą mogli poznać rośliny z różnych zakątków świata – zarówno te z obszarów suchych, pustyń i półpustyń, jak i wilgotnych lasów deszczowych.

