Zderzenie w Chodlu. Wśród poszkodowanych 9-letnie dziecko

Na drodze wojewódzkiej nr 747 w Chodlu zderzyły się dwa auta osobowe.

– 66-letni mieszkaniec Krakowa skręcając w lewo na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wjechał wprost pod nadjeżdżające drogą z pierwszeństwem Volvo, którym kierował 40-latek z Lublina – mówi komisarz Sabina Piłat-Kozieł z opolskiej policji.

Osobowym volvo podróżowało dwoje dzieci w wieku 3 i 9 lat. W wyniku wypadku do szpitala zostało przetransportowane 9-letnie dziecko i 63-letnia pasażerka jeepa.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowcy byli trzeźwi.

Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Wszyscy kierowcy powinni być świadomi, że nieodpowiedzialne zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz wypadków. Zachęcamy do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz do jazdy z umiarem, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu.