W sobotę, 19 lipca, w Parczewie 155 ochotników z Lubelszczyzny, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie podstawowe w ramach projektu „Wakacje z WOT”, złożyło przysięgę wojskową na sztandar 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięga wojskowa to nie tylko słowa, ale przede wszystkim zobowiązanie, które żołnierz składa Ojczyźnie, wyraz gotowości do tego by bronić jej wartości, wolności i bezpieczeństwa.

– Od dziś jesteście, pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Spoczywa na Was obowiązek udowadniania, że motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to więcej niż słowa, to żołnierskie zobowiązanie. Dziękuję za decyzję o wstąpieniu do 2 Lubelskiej Brygady OT - napisał w liście do składających przysięgę wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po ceremonii zaprzysiężenia odbyła się promocja na pierwszy stopień podoficerski żołnierzy 2 LBOT, którzy ukończyli kurs „SONDA”. Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy terytorialnej służby wojskowej do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala.

W programie uroczystości była również musztra paradna oraz uroczysta defilada pododdziałów 2 LBOT. Następnie odbył się piknik militarny, podczas którego odwiedzający mogli zapoznać się ze sprzętem i uzbrojeniem lubelskich terytorialsów, a także wyposażeniem jednostek operacyjnych oraz innych służb mundurowych. Na stoisku promocyjnym można było również porozmawiać z żołnierzami o służbie i rekrutacji w szeregi WOT.

Kolejna szansa by dołączyć do 2 Lubelskiej Brygady OT już niebawem. W ramach projektu „Wakacje z WOT” osoby bez doświadczenia wojskowego będą mogły odbyć szkolenie podstawowe w terminie 5-20 września br., a rezerwiści szkolenie wyrównawcze w terminie 5-12 września br. Zainteresowani pierwsze kroki powinni kierować do Wojskowych Centrów Rekrutacji – w Lublinie, Puławach, Białej Podlaskiej lub Zamościu. Można także skorzystać z pomocy rekruterów 2 LBOT - kontakty do nich dostępne są na stronie internetowej https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ lub zadzwonić na bezpłatną infolinię rekrutacyjną: 800-696-077.