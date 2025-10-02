Spłonął dom w gminie Siemień. Nie żyje 82-latek

Zgłoszenie o pożarze domu parterowego wpłynęło przed godziną 18.00. Ze wstępnych ustaleń śledzczych wynika, że właściciel budynku zdążył poinformować 37-letniego znajomego o wybuchu ognia. Ten przybył na miejsce i próbował dostać się do środka, ale pożar objął już znaczną część budynku. Młodszy z mężczyzn doznał oparzeń i został przetransportowany do szpitala w Łęcznej.

Na miejsce przyjechały zastępy PSP i OSP. - Podano kilka prądów wody w natarciu na źródło pożaru. W trakcie działań ratowniczo gaśniczych wykonywano prace rozbiórkowe nadpalonej konstrukcji budynku – przekazała OSP Wierzchowiny Stare.

Pożar szybko zajął i zniszczył cały dom. Po ugaszeniu ognia, który uniemożliwiał im wejście do środka budynku, strażacy znaleźli ciało 82-letniego mężczyzny. Policja wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa prowadzi czynności, aby ustalić przyczyny i przebieg tego tragicznego zdarzenia.

- Do późnych godzin nocnych policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności procesowe, które będą kontynuowane dzisiaj z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Odnalezione ciało zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji. Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - przekazała młodsza aspirant Ewelina Semeniuk z KPP Parczew.