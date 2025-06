Przed nami pierwszy weekend wakacji. Trochę słońca, trochę deszczu

Piątek, 27 czerwca



Poranek (08:00–12:00): Pochmurno z przelotnym deszczem (szczególnie o 09:00 – 0.2 mm). Temperatura wzrasta od 18°C do 23°C. Wiatr umiarkowany z zachodu (5–6 m/s).



Popołudnie (13:00–17:00): Okresy słońca z możliwym słabym deszczem (0.1 mm o 13:00). Temperatura osiąga maksymalnie 25°C. Wiatr umiarkowany z kierunku zachodniego i północno-zachodniego (7 m/s).



Wieczór i noc (18:00–23:00): Zachmurzenie i opady deszczu (szczególnie silne około 20:00 – 1.6 mm). Temperatura stopniowo spada do 17°C. Wiatr umiarkowany z zachodu i północnego zachodu (5–6 m/s).



Sobota, 28 czerwca



Noc i poranek (00:00–08:00): przeważnie bez opadów, częściowo pochmurno. Chłodno — od 16°C nad ranem do 13°C o świcie. Wiatr umiarkowany do silniejszego z północnego zachodu (5–8 m/s).



Dzień (09:00–18:00): zachmurzenie duże, z przejaśnieniami po południu. Temperatura maksymalna 21°C. Wiatr umiarkowany do świeżego (6–8 m/s) z północnego zachodu.



Wieczór i noc (19:00–23:00): pogodne niebo, bez opadów. Temperatura spada z 20°C do 18°C. Wiatr słabnie do 4 m/s, z północnego zachodu i zachodu.



Niedziela, 29 czerwca



Noc i poranek (00:00–08:00): spokojna pogoda, sucho i pochmurno. Temperatura od 17°C do 19°C. Wiatr łagodny z zachodu (4–5 m/s).



Przedpołudnie (09:00–11:00): przelotne opady deszczu (0.2 mm). Temperatura do 22°C. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu (6 m/s).



Popołudnie (12:00–18:00): słonecznie i ciepło. Maksymalna temperatura 25°C. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu (7 m/s).



Wieczór (19:00–23:00): stabilna pogoda, lekko zachmurzone niebo. Temperatura od 24°C do 23°C. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu (6–7 m/s).



Podsumowanie

Najcieplejsze dni: piątek i niedziela (do 25°C).

Największe opady: piątek wieczorem (do 1.6 mm).

Najbardziej wietrzny dzień: sobota, z wiatrem do 8 m/s z północnego zachodu.

Najbardziej słoneczny dzień: niedziela popołudnie i sobota wieczorem.