Mentzen o Kaczyńskim: „polityczny gangster”. Czarnek do Mentzena: oszalał Pan?

W reakcji na słowa Mentzena wiceprezes PiS Przemysław Czarnek w środę opublikował wpis na platformie X. „Drogi Panie Pośle Mentzen, oszalał Pan? Granice nawet niekulturalnej polemiki zostały przez Pana przekroczone wielokrotnie w tej wypowiedzi” – podkreślił Czarnek. „Być może jak Pan ochłonie, to dojdzie Pan do wniosku, że warto przeprosić, tak z ludzkich choćby powodów. A tymczasem proszę wykreślić mnie z listy gości tzw. piwa z Mentzenem. Po takich Pana wypowiedziach po prostu jest to niemożliwe. Kto wie? Może tego właśnie Pan chciał?” - napisał wiceprezes PiS.

Wypowiedź Mentzena skrytykował też inny poseł PiS, Radosław Fogiel: – Nie chciałbym wchodzić w tego typu estetykę, bo wtedy musiałbym powiedzieć, że Sławomir Mentzen to polityczny dzieciak, bo tak się trochę zachowuje, jak rozwydrzony bachor – powiedział Fogiel na antenie Polsat News. – Mam wrażenie, że chyba jego otoczeniu i samemu Sławomirowi Mentzenowi coś odjechało, peron odjechał.

Głos ws. słów Mentzena zabrał też europoseł PiS Waldemar Buda. – A ten człowiek był trzeźwy, jak to mówił? Mam poważne wątpliwości – powiedział w Polsat News. Buda odniósł się również do fragmentu wypowiedzi jednego z liderów Konfederacji, gdy ten mówił o konsekwencjach koalicji z Kaczyńskim. – Jeżeli mówi się o tym, że ktoś ma nowotwór i to jest wynikiem działania Jarosława Kaczyńskiego w przypadku pana Zbigniewa Ziobry, jak ktoś miał depresję, załamanie, chorobowe swoje trudności, to jest wynikiem działalności prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Ten człowiek jest zupełnie niepoważny – przekazał Buda.

Wpis na X zamieścił także Mentzen, gdzie odniósł się do reakcji wywołanych przez jego słowa:„Gdy krytykuję Tuska, słyszę, że to dlatego, że jestem dogadany z PiS. Gdy krytykuję Kaczyńskiego, okazuje się, że chcę dogadać się z Tuskiem. A ja nie chcę być zależny od żadnego z nich. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto” – napisał.

„Chcę, żeby w Polsce wreszcie coś się zmieniło, żeby po tylu latach rządów PiS i PO wreszcie doszło do prawdziwej zmiany, żeby wreszcie skończył się ten chory układ dwóch 70-latków, którzy wzajemną nienawiścią, ze szkodą dla Polski, napędzają sobie od 20 lat wyborców. Ten układ się powoli kończy i zrobię wszystko, żeby go jak najszybciej dobić!”