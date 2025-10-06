Ruch Narodowy ma nowe władze w Lublinie. „Prawicowe poglądy są coraz popularniejsze”

Lubelski Ruch Narodowy wybrał nowe władze. Prezesem został Rafał Mekler. - Prawicowe poglądy w całym kraju stają się coraz popularniejsze. Od lat uwidacznia się to na wschodzie Polski, w tym na Lubelszczyźnie. Wykorzystujemy to, będąc blisko ludzi i ich realnych problemów - mówi nam Piotr Zduńczyk z Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Ruchu Narodowego.
4 października miał miejsce zjazd Lubelskiego Ruchu Narodowego, podczas którego wybrano nowe władze i zarząd w następującym składzie:
- Rafał Mekler – prezes,
- Piotr Zduńczyk – wiceprezes,
- Hubert Bryda – wiceprezes, koordynator ds. rekrutacji,
- Iwona Ważna – sekretarz,
- Adam Olejniczak – skarbnik,
- Piotr Szłapa – członek zarządu,
- Artur Pietras – członek zarządu,
- Piotr Ożóg – członek zarządu.
Nowo wybrany prezes Rafał Mekler w swoim wystąpieniu nawiązał do ideowych celów Ruchu Narodowego. Akcentował, że „Wielka Polska” to państwo służące narodowi, umożliwiające mu rozwój w duchu dobra wspólnego. Zjazd w Lublinie poprzedziła msza święta w intencji ojczyzny. O tym wszystkim rozmawiamy z Piotrem Zduńczykiem, politykiem Konfederacji i Ruchu Narodowego.
- Wybór nowych władz Lubelskiego Ruchu Narodowego to krok milowy w historii naszego okręgu. Rośniemy w siłę. I to tego dowód. Prawicowe poglądy stają się coraz popularniejsze w całym kraju. Szczególnie uwidacznia się to na wschodzie Polski, w tym na Lubelszczyźnie. Wykorzystujemy to, będąc blisko ludzi i ich realnych problemów. Nie pojawiamy się tylko w kampaniach. Uczestniczymy w lokalnych inicjatywach i protestach.
- Rafał Mekler, nasz nowy prezes, był jednym z liderów protestów branży transportowej, wspierając przewoźników walczących z nieuczciwą konkurencją z Białorusi i Ukrainy. Choć nie mamy dużej reprezentacji parlamentarnej i nie jesteśmy w rządzie, udało się realnie wpłynąć na decyzje dotyczące tej branży, szczególnie ważnej w regionie łukowskim i parczewskim.
- Jesteśmy też od początku po stronie polskich rolników w sporze o Zielony Ład. Rolnicy sami nas zapraszają na swoje wydarzenie. Nie jesteśmy dla nich politykami „z doskoku”. W wyborach do Europarlamentu w 2024 roku z drugiego miejsca na liście Konfederacji wystartował reprezentant lubelskich rolników, Sebastian Huber, wybrany przez samo środowisko rolnicze - mówi nam Zduńczyk.
Ruch Narodowy rośnie w siłę
Prezesem Ruchu Narodowego jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu X kadencji. To jedno z ugrupowań politycznych współtworzących Konfederację, według sondaży trzecią największą polską partię.
- Ruch Narodowy nie traci na współpracy w ramach Konfederacji. Wręcz przeciwnie, zyskuje. W 2014 roku nasze poparcie wynosiło zaledwie 1,5%, a po połączeniu sił ze środowiskiem wolnościowym w 2019 roku sytuacja się diametralnie poprawiła. Polacy od dawna oczekiwali zjednoczenia prawicy. Daliśmy im taką ofertę i od tego czasu nasze wyniki wyborcze systematycznie rosną.
- W 2019 roku nie uzyskaliśmy żadnego mandatu do Europarlamentu, a przy ostatnich wyborach to poparcie sięgnęło już około 12%. Jeszcze lepszy wynik w wyborach prezydenckich osiągnął Sławomir Mentzen. W Lubelskiem mamy obecnie dwóch posłów Konfederacji. Jednego z Nowej Nadziei. I jednego właśnie z Ruchu Narodowego - Witolda Tumanowicza. Liczymy, że w kolejnych wyborach ta liczba znacząco wzrośnie. Naszym celem jest też wzmocnienie obecności Ruchu Narodowego w samorządach - zapowiada Piotr Zduńczyk z Ruchu Narodowego.