Ruch Narodowy ma nowe władze w Lublinie. „Prawicowe poglądy są coraz popularniejsze”

4 października miał miejsce zjazd Lubelskiego Ruchu Narodowego, podczas którego wybrano nowe władze i zarząd w następującym składzie:

Rafał Mekler – prezes,

– prezes, Piotr Zduńczyk – wiceprezes,

– wiceprezes, Hubert Bryda – wiceprezes, koordynator ds. rekrutacji,

– wiceprezes, koordynator ds. rekrutacji, Iwona Ważna – sekretarz,

– sekretarz, Adam Olejniczak – skarbnik,

– skarbnik, Piotr Szłapa – członek zarządu,

– członek zarządu, Artur Pietras – członek zarządu,

– członek zarządu, Piotr Ożóg – członek zarządu.

Nowo wybrany prezes Rafał Mekler w swoim wystąpieniu nawiązał do ideowych celów Ruchu Narodowego. Akcentował, że „Wielka Polska” to państwo służące narodowi, umożliwiające mu rozwój w duchu dobra wspólnego. Zjazd w Lublinie poprzedziła msza święta w intencji ojczyzny. O tym wszystkim rozmawiamy z Piotrem Zduńczykiem, politykiem Konfederacji i Ruchu Narodowego.

- Wybór nowych władz Lubelskiego Ruchu Narodowego to krok milowy w historii naszego okręgu. Rośniemy w siłę. I to tego dowód. Prawicowe poglądy stają się coraz popularniejsze w całym kraju. Szczególnie uwidacznia się to na wschodzie Polski, w tym na Lubelszczyźnie. Wykorzystujemy to, będąc blisko ludzi i ich realnych problemów. Nie pojawiamy się tylko w kampaniach. Uczestniczymy w lokalnych inicjatywach i protestach.

- Rafał Mekler, nasz nowy prezes, był jednym z liderów protestów branży transportowej, wspierając przewoźników walczących z nieuczciwą konkurencją z Białorusi i Ukrainy. Choć nie mamy dużej reprezentacji parlamentarnej i nie jesteśmy w rządzie, udało się realnie wpłynąć na decyzje dotyczące tej branży, szczególnie ważnej w regionie łukowskim i parczewskim.

- Jesteśmy też od początku po stronie polskich rolników w sporze o Zielony Ład. Rolnicy sami nas zapraszają na swoje wydarzenie. Nie jesteśmy dla nich politykami „z doskoku”. W wyborach do Europarlamentu w 2024 roku z drugiego miejsca na liście Konfederacji wystartował reprezentant lubelskich rolników, Sebastian Huber, wybrany przez samo środowisko rolnicze - mówi nam Zduńczyk.