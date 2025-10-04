Nowy wóz dla druhów z Bychawki Drugiej

Z końcem września do gminy Bychawa, od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, trafił samochód ratowniczo-gaśniczy MAN GCBA 5/32. Nowym wozem będą jeździć do pożarów i innych zdarzeń druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bychawce Drugiej.
Nowy sprzęt dla OSP w Bychawce Drugiej był bardzo potrzebny. – Otrzymanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego to dla naszej jednostki ogromna radość i powód do dumy. Czujemy przede wszystkim wdzięczność, ponieważ wóz jest nam bardzo potrzebny – zaznacza Dariusz Kłos, sekretarz tamtejszej OSP. – Nowa maszyna zwiększy nasze możliwości działań ratowniczo-gaśniczych, wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i pozwoli na szybsze oraz skuteczniejsze podejmowanie interwencji. Sprzęt, którym dysponowaliśmy do tej pory, był już mocno wysłużony, dlatego nowy pojazd to dla nas ogromne wzmocnienie – dodaje.
Druhowie z Bychawki Drugiej otrzymali nowy wóz bezpłatnie. Jednostka OSP aktywnie uczestniczy w wielu akcjach ratowniczych na terenie gminy i powiatu.