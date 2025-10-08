Ostrzegają przed wilkami. Zwierzęta zauważono w powiecie lubelskim

Na terenie gminy Wojciechów położonej w zachodniej części powiatu lubelskiego w ostatnich dniach zauważono obecność dzikich zwierząt - wilków. Lokalne władze wydały w tej sprawie komunikat dla mieszkańców. "Prosimy o zachowanie spokoju oraz ostrożność podczas spacerów, zwłaszcza z dziećmi i zwierzętami domowymi" - czytamy.

Wilki unikają kontaktu z ludźmi, więc nie ma powodu do obaw, ale próby zbliżania się do nich, czy dokarmiania nie są wskazane. W przypadku bezpośredniego spotkania z nimi, należy spokojnie odejść nie wykonując gwałtownych ruchów.

Co ciekawe, populacja wilka na Lubelszczyźnie w ostatnich latach rośnie. Przyznają to sami leśnicy, także z Nadleśnictwa Świdnik, które obejmuje swoim zasięgiem kompleksy leśne sięgające także gminy Wojciechów. - Wilki u nas po prostu dobrze się czują - mówi Rafał Cieślak, z-ca nadleśniczego Lasów Państwowych w Świdniku. - Nikt ich nie niepokoi. Jedzenia w lasach mają pod dostatkiem, bo zwierzyny nie brakuje. Polują na dziki, sarny, czasem nawet jelenie.

W lasach otaczających lubelską aglomerację najwięcej wilków obserwowanych jest w gminach Krzczonów i Jabłonna. Ich dokladna liczba nie jest znana, bo jak tłumaczą leśnicy, to zwierzęta migrujące. Dorosłe osobniki każdego dnia potrafią pokonać dystans nawet stu kilometrów. Na Lubelszczyźnie wilcze watahy najczęściej widywane są w Lasach Janowskich.