Droga do Janowca będzie jak nowa. Wkrótce ruszą prace

Na ten dzień kierowcy z powiatu puławskiego oraz turyści odwiedzający Janowiec, zalew w Janowicach, czy park rozrywki w Trzciankach, czekali latami. Jedna z najbardziej zaniedbanych i dziurawych dróg w regionie zostanie przebudowana. Ponad 12-kilometrowy odcinek z Kol. Góra Puławska do Janowic, doczeka się nowej, asfaltowej nawierzchni oraz ponad 5 kilometrów chodników.

Jezdnia zostanie poszerzona w obydwu kierunkach do szerokości 6 metrów. Powstaną również utwardzone tłuczniem pobocza, nowe zatoki przystankowe, przejścia dla pieszych, zjazdy, przepusty oraz oznakowanie.

Dodatkowym zadaniem w ramach tego samego przetargu będzie utwardzenie 700-metrowej drogi łączącej Kochanów I z Kochanowem II. Całość pochłonie ponad 19,6 mln zł, z czego 15 mln zł sfinansuje rządowa dotacja z pierwszej edycji Polskiego Ładu (Program inwestycji Strategicznych). Na pozostałą kwotę proporcjonalnie złożą się lokalne samorządy: powiat puławski, gmina Janowiec oraz gmina Puławy.

- To jest inwestycja, na którą pracowaliśmy od trzech lat. Za nami długi proces, w trakcie którego udało nam się odstąpić od konieczności budowy kanałów technologicznych, zdobyć dotację oraz wsparcie finansowe ze strony gmin. Jestem za to bardzo wdzięczna samorządom - mówi Danuta Smaga, starosta puławska. - Cieszę się, że ta ruchliwa droga prowadząca do atrakcyjnych turystycznie miejsc w naszym powiecie zostanie wyremontowana. Poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo wszystkich użytkowników - podkreśla.

- Prosiliśmy o tę drogę, chodziliśmy za nią i wspólnymi siłami nam się doprowadzić do rozpoczęcia jej przebudowy. Z punktu widzenia naszej gminy jest to najważniejsza inwestycja od co najmniej kilku lat - ocenia Jan Gędek, wójt gminy Janowiec.

Zadowolony jest także wójt gminy Puławy. - Nasi mieszkańcy dojeżdżają tędy do miejsc pracy i nauki. Ta inwestycja oczekiwana była od wielu lat, więc czujemy ogromną radość, że zostanie ona zrealizowana - przyznaje Kamil Lewandowski.

- W połowie przyszłego roku spotkamy się na otwarciu - zapewnia Mieczysław Wilk, wiceprezes PBI Infrastruktura. Kraśnickie przedsiębiorstwo na zakończenie robót ma 16 miesięcy.