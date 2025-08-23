Garmin Triathlon Tour Stężyca 2025 - będą objazdy, bo biegną i pedałują

Już jutro, 24 sierpnia, odbędzie się jedna z edycji największego cyklu triathlonowego w Polsce – Garmin Triathlon Tour Stężyca 2025. Kierowcy musza być gotowi na utrudnienia w ruchu.
W zawodach weźmie udział około 500 uczestników z całego kraju. W związku z wydarzeniem wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
W godzinach od 8 do 14 w Stężycy zamknięte dla ruchu będą ulice Senatorska, Królewska, Rynek, Podwale, a także droga wojewódzka nr 801 na odcinku od ronda z ulicą Rokicką do miejscowości Pawłowice.
Planowany jest objazd dla drogi wojewódzkiej nr 801 z wykorzystaniem dróg powiatowych leżących na terenie powiatu ryckiego oraz garwolińskiego. Objazd jest prowadzony trasą Stara Rokitnia – Kletnia – Życzyn – Wola Życka – Mościska – Paprotnia.