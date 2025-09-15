Marihuana, mefedron i amfetamina. Ponad pół kilograma narkotyków u 31-latka

W piątek puławscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że 31-latek nie tylko może posiadać narkotyki, ale również nimi handluje. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania znaleźli prawie 300 gramów suszu marihuany, blisko 200 gramów mefedronu i ponad 50 gramów amfetaminy.

31-latek usłyszał zarzuty za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Jest podejrzany o posiadanie środka odurzającego, substancji psychotropowych oraz udzielanie ich innej osobie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu kara pobawienia wolności do 10 lat.

W sobotę (13 września) sąd przychylił się do wniosku Policji oraz Prokuratury i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy. Co najmniej dwa najbliższe miesiące puławianin spędzi w areszcie tymczasowym.