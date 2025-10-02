The Paper: Nowy serial od twórców amerykańskiego The Office (wideo)

Było Dunder Mifflin, jest Enervate, redakcja lokalnej gazety. Premiera: 14 listopada.
Twórcami serialu The Papper są scenarzyści i producenci wykonawczy Greg Daniels (The Office) i Michael Koman (Złoty dotyk Nathana).
The Paper – tak jak oryginalne brytyjskie The Office napisane i wyreżyserowane przez Rickiego Gervaisa i Stephena Merchanta, czy późniejsze wersje (amerykańska, polska, australijska czy francuska) to mockument. Tym razem fikcyjna ekipa filmowa, która w The Office podglądała życie pracowników biura Dunder Mifflin, przenosi się do redakcji lokalnej gazety ze Środkowego Zachodu. Kamera śledzi wydawcę, który stara się przywrócić jej dawną świetność.
W rolach głównych: Domhnall Gleeson (Ex Machina, Czas na miłość), Sabrina Impacciatore (Biały lotos) i Chelsea Frei (Poker Face, Pani sprzątająca). W serialu grają także: Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key, Oscar Nuñez.
Gościnnie wystąpili: Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson i Nancy Lenehan.
Premiera: 14 listopada w serwisie SkyShowtime.