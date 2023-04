Policjant w centrum, czyli bliżej. Pomysł na powrót funkcjonariuszy

Komenda Powiatowa Policji jest zlokalizowana przy al. Lotników Polskich 1, a to niektórym osobom utrudnia sprawne dotarcie w celu załatwienia spraw. Szczególnie osobom starszym, z niepełnosprawnościami czy matkom z małymi dziećmi.

Takie sygnały docierały do członkiń Świdnickiej Rady Kobiet, które skonsultowały pomysł powstania takiego miejsca z władzami miasta. Gdy uzyskały pozytywną opinię zwróciły się do Andrzeja Mańki, przewodniczącego rady powiatu prosząc o pośrednictwo i wsparcie inicjatywy u komendanta policji.

W piątek odbyły się pierwsze rozmowy. Podinsp. Zbigniew Oleszczuk, komendant powiatowy policji w Świdniku nie mówi: nie.

Będą konsultacje

- Komendant jest otwarty na takie inicjatywy. Będzie jeszcze jedno spotkanie z paniami ze Świdnickiej Rady Kobiet i trzeba się zorientować jakie faktycznie są potrzeby mieszkańców. Będą konsultacje społeczne, trzeba zapytać ludzi co sądzą o takim pomyśle – mówi przewodniczący Andrzej Mańka, który jest dyrektorem Centrum Usług Społecznych i to CUS będzie pilotował konsultacje.

Odbędą się one podczas spotkań integracyjnych jakie CUS planował w każdej dzielnicy. Pomysłodawcom chodziło o to by mieszkańcy się poznali, mogli porozmawiać z dzielnicowym i pracownikiem socjalnym.

- Mamy swój namiocik, będzie kawa. Chcieliśmy dotrzeć do mieszkańców, by wiedzieli do kogo się zwracać w razie potrzeby, poznać ich problemy. Przy okazji będzie można porozmawiać o punkcie przyjęć interesantów obsługiwanym przez funkcjonariuszy policji, zapytać co sądzą na ten temat, czy z takiego miejsca by korzystali – mówi Andrzej Mańka.

Lokal miejski

- Jesteśmy po wstępnych rozmowach z zastępcą burmistrza w sprawie udostępnienia w centrum miasta miejsca na taki punkt przyjęć. Dobrze byłoby gdyby takie dyżury były dwa razy w tygodniu: na początku tygodnia, np. w poniedziałek i pod koniec tygodnia, np. w piątek w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Tak aby każdy z interesantów mógł indywidualnie dostosować swój czas do załatwienia sprawy. Spotkania odbywałyby się z dzielnicowymi, z różnych dzielnic naszego miasta przy zachowaniu komunikacji pomiędzy dyżurującymi funkcjonariuszami – mówi Renata Elmerych, przewodnicząca Świdnickiej Rady Kobiet, zastrzegając, że to próba działań podjętych w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez mieszkańców.

W cztery oczy

Świdnik podzielony jest na osiem rejonów, w każdym pracuje dzielnicowy. W tym momencie jest ich sześciu i mają rozszerzone obszary działania, bo są wakaty. Ale w najbliższym czasie to się zmieni i pojawią się w pracy nowe osoby.

- Teraz mieszkańcy, którzy chcą porozmawiać z dzielnicowym mogą umówić się z nim telefonicznie na spotkanie. Bardzo często funkcjonariusze chodzą do domów osób mających jakąś sprawę. Jest tez możliwość rozmowy u nas w komendzie. W pokoju gdzie pracuje dzielnicowy lub w oddzielnym pomieszczeniu dla interesantów, gdy rozmówcy zależy na spotkaniu w cztery oczy i dyskrecję. Jesteśmy mobilni, nie ma problemu z dotarciem do mieszkańców, dzielnicowi głównie pracują poza jednostką – mówi st. asp. Elwira Domaradzka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. I dodaje, że dzielnicowymi są policjanci z bardzo dużym doświadczeniem, świetnie znają rejony w których pracują. Co bardzo pomaga w wykrywalności sprawców wykroczeń i w budowaniu relacji z mieszkańcami.