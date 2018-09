"Słoneczny Świdnik" i kryta pływalnia. Tak będą wyglądać baseny w Świdniku [WIZUALIZACJE]

Na początku lipca br. burmistrz Świdnika Waldemar Jakson podpisał umowę ze spółką Warbud, która wybuduje kompleks basenów przy ul. Fabrycznej. Na wykonanie zadania firma ma 20 miesięcy.

– Wykonawca zapewnia, że prace projektowe są na zaawansowanym poziomie i za kilka tygodni wystąpi do starostwa o pozwolenie na budowę – mówi burmistrz Świdnika. – Przy budowie kompleksu zastosowane zostaną najnowocześniejsze technologie, w tym pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł.

W ramach kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscu dawnych obiektów sportowych Avii powstały już korty tenisowe. Kolejnym etapem mają być właśnie baseny. Wśród tych „pod chmurką” będzie m.in. brodzik (o głębokości od 0,1 m do 0,3 m). Dla dzieci będzie też wodny park zabaw (o głębokości ok. 0,1 m). Nieco starsze dzieci będą mieć do dyspozycji część basenową o głębokości od 0,6 m do 0,9 m. Zaplanowana została też część rekreacyjną dla młodzieży i dorosłych (o głębokości około 1,2 m) z leżankami i dwoma wannami SPA. W tej części znajdzie się też „lądowisko” 60-metrowej zjeżdżalni rurowej i zjeżdżalni rodzinnej. Będzie też specjalny basen do nauki pływania (o głębokości od 1,2 do 1,5 m i wymiarach 6,5 x 12,5 m z 3 torami). Przy wejściu do tej części obiektu znajdą się też zewnętrzne prysznice. Będzie ich w sumie 5.

Na terenie kompleksu będą też różnego typu boiska, w tym dwa o nawierzchni piaszczystej – boisko do piłki nożnej plażowej i boisko do siatkówki plażowej. Wybudowane zostanie też boisko wielofunkcyjne, do gry w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej. Będzie ono ogrodzone i oświetlone. Na terenie kompleksu znajdzie się również boisko koszykówki ulicznej, także o nawierzchni poliuretanowej. Zaplanowany został też plac sprawnościowy (do uprawiania takich sportów jak parkour, street workout i kalistenika) oraz siłownia zewnętrzna z 10 urządzeniami (wśród nich wioślarz i orbitrek).

Na utwardzonej części placu znajdzie się zaś miejsce pod wypożyczalnię rowerów.

Z kolei budynek krytej pływalni jest zaprojektowany w formie wydłużonego prostopadłościanu. Będzie to budynek dwukondygnacyjny z podziemną kondygnacją techniczną (podbasenie). Na całej wysokości i długości elewacji zostały zaplanowane przeszklone ściany. Dach budynku będzie płaski.

W hallu budynku znajdą się poczekalnia, toalety jak też pomieszczenia gospodarcze. Z tego miejsca będzie można przejść zarówno do szatni, na widownię basenu i do hali z pływalniami. Wśród nich będzie basen sportowo-rekreacyjny (25,00 x 12,50 m, o głębokości od 1,20 do 1,80 m), wyposażony m.in. w dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Kolejny to basen rekreacyjno-szkoleniowy (ok. 12,50 m x 7,50 m, o głębokości 0,60 – 0,90 m) z m.in. masażerami karku, kaskadą, przeciwprądem i masażem ściennym. Wybudowany zostanie też brodzik dla dzieci (ok. 9,7 m x 6,40 m, o głębokości 0,3 – 0,10 m) m.in. ze zjeżdżalnią „słoń” o wysokości ok. 1,6 m. Będzie też tryskająca wodą „żyrafa” i inne wodne zabawki – jeż i pingwin (tryskający wodą o wysokości 1,10 m).

Na terenie krytej pływalni został zaprojektowany także basen SPA (okrągły o średnicy minimum 3,0 m). Będzie też całoroczna zjeżdżalnia zewnętrzna, w formie zamkniętej rury (długość zjeżdżalni minimum 60 m bieżących ).

Poza tym zostało zaplanowane także miejsce na kompleks saun – fińską (suchą) i turecką (parową). Powstanie też pokój dla ratowników i część administracyjno-biurową. Projektanci przewidzieli też miejsce na małą gastronomię.

W budynku krytej pływalni będzie można organizować zawody zgodnie z wymaganiami Polskiego Związku Pływackiego a także treningi sportowców i naukę pływania dla przedszkolaków, uczniów szkół i osób dorosłych.

Widownia przy basenie sportowym będzie liczyć 70 miejsc.