Jak dojechać na Dożynki Wojewódzkie w Świdniku? Będzie więcej autobusów

W niedzielę, 14 września, na lotnisku trawiastym w Świdniku odbędą się Dożynki Wojewódzkie 2025. Z myślą o uczestnikach wydarzenia Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi specjalną linię „Dożynki”, kursującą co 30 minut w godzinach 16:00–23:00. Autobusy będą obsługiwać dwie trasy: Ruska – Świdnik stadion oraz Felin – Świdnik stadion, a przewozy realizowane będą pojazdami wielkopojemnymi.

Po zakończeniu imprezy, około godziny 23:00, dodatkowe autobusy przegubowe zostaną podstawione, by odwiezć uczestników do Lublina i Świdnika.

Specjalne kursy będą realizowane liniami 17, 47, 55, 150, 155, 157. Organizatorzy proszą uczestników o planowanie podróży z wyprzedzeniem i korzystanie z przygotowanych połączeń, aby uniknąć problemów z parkowaniem i korków w Świdniku.