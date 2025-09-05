Świdnik dopłaci do wymiany „kopciucha”

Najwięcej pieniędzy – do 35 tys. zł – można dostać na montaż pompy ciepła. Do 30 tys. zł dofinansowania przewidziano na pompy ciepła powietrze/woda, a 23 tys. zł w przypadku podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie przewidziane jest dla mieszkańców Świdnika – właścicieli domów i lokali mieszkalnych. Warunkiem jest jednak spełnienie kryterium dochodowego: maksymalnie jest to 1,3 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 1,8 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym. Stary piec czy kocioł na paliwo stałe musi stanowić trwałe wyposażenie i być jedynym źródłem ogrzewania budynku.

Celem programu dofinansowania jest ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych pieców i kotłów. Dzięki wymianie źródeł ciepła mieszkańcy zyskają nie tylko czystsze powietrze, ale także nowoczesne, wygodne, tańsze w eksploatacji i bardziej efektywne rozwiązania.

Nabór wniosków potrwa do 30 września 2025 r. Wnioski można składać do godziny 15.30, w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek na udzielenie dotacji celowych na wymianę źródła ogrzewania”. Można je dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta lub przesłać pocztą.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w Wydziale Infrastruktury i Ekologii Urzędu Miasta Świdnik pod numerem tel. 81 751 76 20.