Jechał „wężykiem”, omal nie zderzył się z ciężarówką

Wczoraj około godziny 20 dyżurny tomaszowskiej komendy został powiadomiony, że w miejscowości Krynice doszło do ujęcia nietrzeźwego kierującego. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że mieszkaniec Łodzi, jadąc w kierunku Zamościa zauważył jadący przed nim samochód marki Fiat. Kierowca miał wyraźne problemy z utrzymaniem właściwego toru jazdy. W pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu, tuż przed jadący samochód ciężarowy. Dzięki szybkiej reakcji Łodzianina, który zaczął mrugać do niego światłami, nieodpowiedzialny kierowca zjechał na swój pas ruchu i nie doszło do wypadku.

Kiedy fiat zatrzymał się w zatoczce autobusowej, świadek natychmiast podbiegł do pojazdu, a gdy otworzył poczuł mocny zapach alkoholu. Za kierownicą siedział nietrzeźwy mężczyzna. Łodzianin wyciągnął kluczyki ze stacyjki i powiadomił policję. Kierującym fiatem okazał się 25-letni mieszkaniec gminy Susiec. Po sprawdzeniu jego stan trzeźwości okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Zgodnie z obowiązującym prawem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności, grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie świadczenie pieniężne od 5 do 60 tysięcy złotych.