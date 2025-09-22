Pies pogryzł swoich właścicieli. Małżeństwo trafiło do szpitala, a sprawą zajmuje się policja.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę po godz. 19 w gminie Susiec.
- 47-latka wprowadzając do kojca psa rasy mieszanej została przez niego zaatakowana i doznała urazu przedramienia. 45-latek, który ruszył na pomoc kobiecie również został zaatakowany i pogryziony przez zwierzę- relacjonuje młodszy aspirant Aneta Brzykcy z tomaszowskiej policji.
Pogryzione małżeństwo z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. - Pies natomiast trafił pod obserwację powiatowego lekarza weterynarii. Jak ustalili policjanci pies był szczepiony- zaznacza policjantka.